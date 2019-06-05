МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая достиг 100 миллиардов долларов США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что при совместных усилиях сторон по всем направлениям наше сотрудничество динамично развивается плодотворно. Двусторонний товарооборот уже побил новый исторический рекорд и вышел на рубеж в 100 миллиардов долларов США", — сказал Си Цзиньпин.

"Улучшается качественный уровень нашего сотрудничества. Успешно реализуются стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации", — добавил он.

По его словам, лидеры договорились о том, что стороны продолжат работу по сопряжению инициативы "Один пояс — один путь" и ЕАЭС.

"Будем поддерживать друг друга в инициативе "Один пояс — один путь" и Большого Евразийского партнерства. Будем прилагать совместные усилия для развития региональной интеграции", — добавил он.