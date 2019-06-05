АФИНЫ, 5 июн /ПРАЙМ/. Министерство финансов Греции не согласно с оценками Еврокомиссии, что объявленные правительством дополнительные меры поддержки населения негативно скажутся на бюджете и ставят под вопрос достижение согласованного первичного профицита госбюджета в размере 3,5% ВВП, заявил журналистам чиновник министерства.

Еврокомиссия в среду опубликовала третий доклад по расширенному надзору за ситуацией в греческой экономике и о влиянии на нее пакета правительственных льгот населения. Правительство Греции с 1 февраля повысило минимальную зарплату на 11% — с 586 евро до 650 евро. Была отменена еще более низкая ставка в 510 евро для молодежи в возрасте до 25 лет, введенная по требованию международных кредиторов. Зарплата была повышена впервые за 10 лет. В докладе Еврокомиссии говорится, что из-за этого в бюджете Греции в 2019-2020 годах будет дефицит в 4,75 миллиарда евро. В частности, в отчете бюджетный разрыв оценивается в 1% ВВП (1,85 миллиарда евро) на 2019 год и 1,5% ВВП (2,9 миллиарда евро) на 2020 год.

Правительство Греции брало обязательство достижения первичного профицита в размере 3,5% ВВП, а меры поддержки оценивает в 0,6% ВВП и настаивает на своем прогнозе.

"Еврокомиссия проявляет сдержанность в отношении достижения бюджетных целей, как она делала много раз в прошлом, но не подтверждалось. Она признает, что должна будет переоценить данные осенью", — заявил представитель минфина Греции, комментируя отчет.

"Министерство финансов настаивает на своем прогнозе, что первичный профицит деятельности органов государственного управления в 2019 году составит 4,1% ВВП, что превышает целевой показатель на 0,6% ВВП и создает необходимое фискальное пространство. Учитывая, что принятые меры поддержки населения были оценены в 0,6% ВВП, министерство финансов уверено, что бюджетная цель на 2019 год будет достигнута", — сказал чиновник.