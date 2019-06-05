С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. Власти Удмуртии подали заявку в Фонд развития моногородов для создания "Никольской улицы" в трех моногородах: Глазове, Воткинске и Сарапуле, сообщил РИА Новости глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фонд развития моногородов разработал проект "Улица Никольская", в рамках которого будут созданы пешеходные торговые улицы в моногородах по аналогии. Планируется, что на этой улице смогут выставлять свою продукцию местные производители и ремесленники.

Пешеходная Никольская улица в Москве во время чемпионата мира по футболу-2018 стала центром встречи болельщиков со всего мира. В остальное время на ней регулярно проводятся различные ярмарки.

"Люди хотят не просто что-то купить, чтобы одеться или съесть. Люди хотят эмоций. Проект "Улица Никольская" как раз про экономику впечатлений — это пешеходная зона в городах. Удмуртия поддержит (инициативу создания) во всех трех моногородах: Глазове, Воткинске и Сарапуле. Мы реализуем этот проект, мы подали соответствующие заявки на софинансирование в Фонд развития моногородов. Мы в деле", — рассказал Бречалов.

Он отметил, что в Удмуртии такие пешеходные улицы будут иметь свои названия, кроме Глазова, так как там уже есть Никольская улица, и проект будет реализовываться на ней.

"Это может быть не только улица, но и целый квартал, или пересечение улиц. У каждого города в каждом регионе страны своя специфика. То, что назвали проект по аналогии с самой активной площадкой чемпионата мира — это очень классно, это опять про экономику впечатлений", — отметил глава Удмуртии.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.