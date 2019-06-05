ПЕНЗА, 5 июн /ПРАЙМ/. Число жителей Пензенской области, занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП), к 2024 году увеличится на 25% и превысит 200 тысяч человек, сообщил губернатор области Иван Белозерцев на встрече с заместителем министра экономического развития РФ Вадимом Живулиным на полях ПМЭФ.

"Мы рассчитываем, что к 2024 году общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве превысит 200 тысяч жителей. Это плюс 40 тысяч к нынешнему числу занятых в указанной сфере. Наша задача — создать условия, при которых бизнес будет активно развиваться", — цитирует Белозерцева пресс-служба главы региона.

Глава региона обсудил с замминистра возможность выделения средств федерального бюджета на строительство индустриальных парков в Пензенской области в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

"В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию (индустриального) парка "Союз", ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы. Если нам удастся реализовать этот проект, будет открыто около 600 рабочих мест", — сказал Белозерцев, сообщив также о создании индустриального парка "Мастер" в городе Сердобске.

В пресс-службе губернатора пояснили, что в настоящее время регион претендует на получение субсидий на софинансирование реконструкции парка "Союз" в Пензе, где планируется размещать производственные цеха 11 компаний-участниц профильного кластера по выпуску мебели. Парк "Мастер" планируется создать на площадях "Сердобского машиностроительного завода", где разместятся предприятия по производству металлоконструкций и стальных изделий, утилизации и переработке твердых коммунальных отходов.

"В ходе деловых переговоров стороны рассмотрели вопросы включения объектов Пензенской области в план строительства магистральной инфраструктуры и федеральную адресную инвестиционную программу", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

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