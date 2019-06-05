МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Мексика намерена создать восемь узлов по продвижению своих экономических интересов в мире, и одним из них станет посольство страны в Москве, сообщила РИА Новости заместитель министра иностранных дел Мексики Марта Дельгадо.

Ранее работу по продвижению экономических интересов Мексики выполняли представительства государственного агентства Promexico, однако при новой администрации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора они были упразднены.

"Теперь ее (работу) будет выполнять МИД с важной стратегией по созданию подразделения глобального продвижения внутри ведомства. Оно (подразделение) будет работать по экономическому продвижению… и представительству Мексики за рубежом", — сказала Дельгадо.

"Подразделение глобального продвижения будет иметь восемь региональных узловых центров, которые будут развивать стратегию глобального экономического продвижения страны, и одним из этих узлов будет посольство в Москве", — сказала дипломат.

По словам Дельгадо, такие подразделения должны размещаться при посольствах в странах, с которыми у Мексики хорошие двусторонние отношения и возможности для выстраивания лучших торговых отношений. "И все это есть в России", – отметила она.

Также важно, что Москва отвечает таким критериям отбора, как хорошие логистические возможности, наличие крупного воздушного хаба и выхода на другие страны, том числе в Азию и Китай, добавила она.

Как сообщил ранее РИА Новости посол РФ в Мексике Виктор Коронелли, объем товарооборота между двумя странами в 2018 году превысил 2,5 миллиарда долларов, что больше показателей 2017 года. Сейчас в Латинской Америке товарооборот у России больше только с Бразилией.