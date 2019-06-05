МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Увеличение товарооборота России и Китая до 200 миллиардов долларов в ближайшие годы является вполне реалистичной задачей при успешной реализации намеченных двумя странами планов и целей, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

Председатель КНР Си Цзиньпин посещает Россию с госвизитом 5-7 июня. В среду по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина было подписано два десятка документов в разных сферах, в том числе в области инвестиций, промышленности, сельском хозяйстве и других.

"Подписанные на саммите документы выведут торгово-экономические отношения России и КНР на новые рубежи. Успешная реализация намеченных целей поможет нам взять планку товарооборота в 200 миллиардов долларов, о которой мы говорим применительно к 2024 году. Сегодня эта цифра представляется вполне реалистичной", — заявил Орешкин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По итогам 2018 года Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России. Товарооборот России и Китая по итогам годам впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ оборот внешней торговли между Россией и Китаем составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Объем российского экспорта составил 56,065 миллиарда долларов, импорта – 52,218 миллиарда долларов.