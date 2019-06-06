МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в четверг в Санкт-Петербурге проведет переговоры с президентом Болгарии, премьерами Армении и Словакии, а также поужинает с председателем КНР.

Встречи пройдут накануне пленарного заседания Петербургского экономического форума, где традиционно выступит Путин. Как ожидается, президент РФ в своем выступлении сделает акцент на задачах по повышению благосостояния граждан и сформулирует идеи по оптимизации системы глобального управления.

БОЛГАРИЯ

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Путин планируется в четверг встретиться с президентом Болгарии Руменом Радевым. Их предыдущая встреча прошла в мае 2018 года в Сочи.

В этом году отмечается юбилейная дата в российско-болгарских отношениях – 140-летие установления дипломатических отношений.

Отношения стран развиваются — действует Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, следующее заседание которой запланировано на осень текущего года в Болгарии.

Ключевым направлением взаимодействия стран является энергетика — 75% экспорта из России в Болгарию приходятся на энергоресурсы. Россия является единственным экспортером газа в Болгарию, ежегодно поставляя более 3 миллиардов кубометров. Через болгарскую территорию осуществляется транзит российского газа в Грецию, Северную Македонию и Турцию.

Правительство Болгарии проявляет интерес к проекту прокладки ответвления газопровода "Турецкий поток" из Турции – для транзита российского газа в Сербию и другие страны Европы.

АРМЕНИЯ

В этот же день Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Ушакова, планируется обсудить актуальные темы российско-армянского стратегического партнерства, а также вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур.

Россия является ведущим экономическим партнером Армении, в 2018 году товарооборот вырос на 11,1%, до 1,97 миллиарда долларов.

Активно развивается сотрудничество и в области энергетики — "Газпром" за последние десять лет вложил в проекты в Армении более 800 миллионов долларов.

Россия и Армения активно взаимодействуют и по линии интеграционных объединений. В текущем году Армения председательствует в Евразийском экономическом союзе, где в качестве приоритетов заявлены координация энергетической политики, реализация "цифровой повестки", устранение торговых барьеров.

Помощник президента России отметил, что позиции Москвы и Еревана по вопросам международной и региональной повестки близки или совпадают. Он добавил, что ведется тесная координация во внешнеполитической сфере, в том числе в рамках ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ.

СЛОВАКИЯ

На этом рабочий день Путина не закончится. Он проведет переговоры с премьером Словакии Петром Пеллегрини. Глава словацкого правительства накануне побывал в Москве, где встретился с российским премьером Медведевым.

В ходе встречи, как ранее рассказал Ушаков, предполагается обсудить актуальные вопросы развития отношений двух стран в различных областях, включая международную повестку дня.

Российско-словацкие отношения отличаются высокой динамикой политического диалога, поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества, расширением культурно-гуманитарных связей.

Фундамент российско-словацкого сотрудничества формируют торгово-экономические связи. Удалось преодолеть спад в двусторонней торговле, и эта позитивная тенденция сохраняется. В 2018 году товарооборот увеличился по сравнению с 2017 годом на 13,7%, и составил 6 миллиардов долларов.

Активно работает Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Приоритетным направлением торгово-экономического сотрудничества является энергетика, включая атомную отрасль. Перспективным является проект строительства ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы и Вены.

УЖИН ОДИН НА ОДИН

Завершится рабочий день Путина неформальным ужином с лидером Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 5 июня. После переговоров с Путиным в Кремле стороны подписали солидный пакет документов.

В четверг лидеры России и Китая продолжат общение, но, как рассказал журналистам помощник президента Ушаков, уже в неформальной обстановке.

В четверг председателю КНР планируется вручить диплом почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета, а затем уже состоится неформальное общение лидеров стран за ужином.

Ушаков отметил, что на ужине будет продолжен обмен мнениями.