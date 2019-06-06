МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг обсудят в Москве торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе взаимодействие в энергетике, промышленности, высоких технологиях и АПК.

Накануне, 5 июня, лидер КНР по приглашению президента Владимира Путина прибыл в Россию с государственным визитом. В тот же день состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне – Путин принял Си Цзиньпина в Кремле. Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.

После мероприятий в рамках госвизита в Москве Си Цзиньпин отправится в северную столицу, где примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Встречу Медведева с председателем КНР анонсировала несколькими днями ранее пресс-служба российского кабинета министров.

"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в энергетике, промышленности, высоких технологиях, АПК, туризме, на транспорте и в других областях", — сообщили в пресс-службе.

КРУПНЕЙШИЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР

Торгово-экономическое взаимодействие — одна из ключевых составляющих российско-китайских отношений. По итогам минувшего года Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России, а двусторонний товарооборот впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов.

Так, в 2018 году товарооборот РФ и КНР увеличился на 24,5% и достиг рекордной отметки в 108 миллиардов долларов; в частности, объем российского экспорта составил 56,065 миллиарда, а импорта – 52,218 миллиардов. По итогам первого квартала текущего года товарооборот составил 24,947 миллиарда долларов, против 24,125 миллиарда за аналогичный период 2018 года.

При этом главы двух государств поставили задачу увеличить к 2020 году объем товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объем китайских прямых инвестиций в экономику России – до 12 миллиардов.

Россия занимает лидирующие позиции по поставкам нефти в КНР. Так, в минувшем году было поставлено 71,49 миллиона тонн — на 20% больше, чем годом ранее. По графику идет строительство трубопровода для транспортировки в Китай природного газа по "восточному маршруту". Успешно реализуется проект "Ямал СПГ" (доля китайцев – 29,9%, у французской Total – 20%). Развивается многоплановое сотрудничество в сфере мирного атома.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ КОНТАКТЫ

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Страны ведут интенсивный политический диалог, в том числе на высшем уровне.

С 1996 года в двусторонних отношениях действует механизм ежегодных встреч глав правительств. В прошлом году в первых числах ноября Медведев посетил КНР с официальным визитом, в рамках которого состоялась 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Тогда российский премьер также был принят Си Цзиньпином.

Активно развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В 2018 году Россию посетили 1,7 миллиона китайских туристов, КНР заняла первое место по числу поездок в РФ. Для россиян Китай стал третьим по популярности направлением — 2,2 миллиона наших сограждан побывали в этой стране в прошлом году.