МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Министерство иностранных дел РФ старается оказывать поддержку российским компаниям, которые находятся под действием санкций США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы стремимся помогать нашим компаниям в тех формах, в которых они считают возможным запросить помощь российских властей", — сказал он в интервью РБК.

"Если те формы поддержки, о которых они просят, в наших силах, не противоречат российскому законодательству и функциям МИД, мы такую поддержку оказываем", — отметил министр.

Комментируя ситуацию вокруг бизнеса Олега Дерипаски, Лавров заявил, что тот "выбрал правовой путь – обратился в суд в рамках американской правовой системы".

"Не знаю, насколько удачным будет итог. Американская судебная система не раз доказывала свою специфику", — подчеркнул министр.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (Specially Designated Nationals List, SDN) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США были заблокированы, а бизнес с ними запрещен. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

В конце мая управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) после долгого сопротивления по решению суда все же обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении российского бизнесмена — в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель "действовал или преследовал цель действовать в интересах или от лица, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица правительства Российской Федерации".

Кроме того, утверждается, что Дерипаска работает в энергетическом секторе российской экономики. Значительная часть "доказательств" — статьи в западных СМИ, основанные на информации анонимных источников и предположениях.

Представители бизнесмена назвали документ минфина США "плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями". Они также отвергли обвинения минфина США в предполагаемой причастности Дерипаски к криминалитету. Их назвали абсолютно ложными и полностью бездоказательными.