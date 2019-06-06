Трамп: США введут пошлины против Мексики в понедельник в случае провала переговоров
ВАШИНГТОН, 6 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.
Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на представителя администрации США, что переговоры в среду не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов.
Трамп написал в своем аакаунте в Twitter, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг "при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника", и они будут увеличиваться.
По его словам, в среду был достигнут определенный прогресс, но этого недостаточно.
"Чем выше пошлины, тем больше компаний вернутся в США!", — подчеркнул американский президент.
https://1prime.ru/News/20190606/830043355.html