ВАШИНГТОН, 6 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на представителя администрации США, что переговоры в среду не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов.

Трамп написал в своем аакаунте в Twitter, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг "при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника", и они будут увеличиваться.

По его словам, в среду был достигнут определенный прогресс, но этого недостаточно.

"Чем выше пошлины, тем больше компаний вернутся в США!", — подчеркнул американский президент.