АФИНЫ, 6 июн /ПРАЙМ/. "Русскому бизнесу" становится все сложнее работать на Кипре – банки создают "токсичные условия" работы, закрывают счета и вынуждают выводить деньги из страны, заявил в интервью РИА Новости белорусский бизнесмен Иван Михневич, один из основателей всемирно известной компании Wargaming, занимающейся разработкой компьютерных игр.

Михневич является также вице-президентом партии "Эго о политис" ("Я гражданин"). Ее называют "русской", поскольку она была основана русскоязычными гражданами Кипра для защиты их интересов.

"Становится все сложнее и сложнее. Это началось около года назад с директивы Центрального банка Кипра", — сказал Михневич.

Тогда власти Кипра решили окончательно завершить деофшоризацию экономики, и это, по его мнению, могло быть связано с поездкой в Никосию год назад представителей американской администрации.

"Последняя директива Центробанка годичной давности окончательно подводит черту под всем этим этапом, и Кипр во многом существенно лишается части экономики, по просьбе или под давлением – я в этом не участвовал и не могу сказать – американской администрации", — сказал Михневич.

"Вполне возможно, что это было направлено именно на русский бизнес, русские деньги, с тем, чтобы их отсюда изгнать. Здесь была очень высокая их концентрация. Это была удобная точка приложения давления", — считает он.

При этом бизнесмен считает неправильным говорить о том, что "русские бизнесмены", как здесь называют всех выходцев из СССР, "снимают деньги" со счетов.

"Они не сняли, им закрыли счета. Многим людям приходят уведомления, что "мы вам закрываем счета, и переводите деньги куда хотите", — сказал Михневич.

Банки создают также "токсичные условия" работы, усложнилась работа с банковской системой, сильно выросла бюрократическая нагрузка, сказал бизнесмен.

По его словам, власти Кипра говорят, что это не давление на русский бизнес, что это направлено в общем и целом на "вычищение" сомнительных бизнес-практик.

"И я подтверждаю – пострадавшими в этой войне с офшорами стали не только русские и русскоязычные, есть и другие компании. Просто российского бизнеса здесь очень много. Только в этом проблема. То есть, эти меры не направлены напрямую на Россию. Я бы не сказал, что это чисто антироссийская дискриминация как таковая. Но российский бизнес является основным "потерпевшим" в этой ситуации", — сказал он.

"Эра офшоров заканчивается", — считает Михневич.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте 1prime.ru в 8.00.