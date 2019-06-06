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КОММЕРСАНТ

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— Лучшая защита — напандение — 5 июня президент России встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, долго общался с ним в Кремле, а потом, посмотрев три китайские машины, которые отныне будут делать в Тульской области не хуже пистолетов ТТ, поехал в Московский зоопарк, где он и Си Цзиньпин были представлены двум пандам, Жуи и Диньдинь.

— С углубленным освоением китайского — НОВАТЭК после продажи 20% в "Арктик СПГ 2" китайским компаниям подписал с местной Sinopec и Газпромбанком соглашение о создании совместного предприятия для продажи газа на внутреннем рынке КНР. Сейчас китайский рынок остается вотчиной крупных местных компаний, иностранных трейдеров там нет, и, учитывая регулируемые тарифы, не выглядит слишком привлекательным.

— "Сложность договоренностей оказалась немного недооценена" — Глава Mail.ru Group Борис Добродеев о сделке с Alibaba и новых продуктах. Alibaba Group, "МегаФон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовали условия создания СП "AliExpress Россия" стоимостью $2 млрд. Как партнеры будут управлять СП и его влиянии на российские социальные сети, в интервью "Ъ" рассказал гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

— Покупатели съехали — Ажиотажный спрос на рынке вторичного жилья в Москве окончательно сошел на нет: в мае консультанты зафиксировали снижение на 30% активности покупателей. Отказываться от приобретения недвижимости их вынуждает рост ипотечных ставок на фоне продолжающегося снижения доходов населения. Если жилищное кредитования не станет более доступным, интерес к вторичным квартирам сможет вернуть только резкое подорожание новостроек.

— Страховщикам грозит докапитализация — Банк России доработал новую модель финансовой устойчивости страховщиков. Страховому лобби удалось смягчить предстоящую реформу финансов компаний — ЦБ согласился расширить список активов, которые он будет считать качественными. Впрочем, уступки страховому сообществу не избавят рынок от докапитализации на 122 млрд руб.— в такую сумму оценены его "плохие" активы. Еще порядка 5%, по оценке регулятора, составит ежегодная рисковая надбавка к капиталу.

— Приватизации поднимают качество — Минэкономики предлагает понизить значимость ценового критерия при выборе продавца государственного имущества — во избежание демпинга участников отбора. Ведомство хочет, чтобы в большей степени учитывались качественные характеристики претендентов, такие как опыт и результативность проведения торгов. Чиновники указывают, что всего за один год потенциальные агенты снизили планку своего вознаграждения в десять раз — с 1% от стоимости продажи до 0,1% и ниже.

— Бюджетополучатели умеют ждать — Правительство несколькими десятками распоряжений продлило до конца 2019 года расчеты по большому числу прошлогодних бюджетных госконтрактов. В том числе это сделано по значительной части случаев реконструкции аэропортов и по крупным строительным контрактам Минкульта. Ужесточенные Минфином правила работы с федеральными деньгами не позволяют вычислить общий объем проблемных контрактов.

— "Цифра" обошла план на старте — Реальные внутренние затраты на развитие цифровой экономики (ЦЭ) в РФ в 2017 году составили 3,3 трлн руб., или 3,6% ВВП. Это в 2,1 раза больше, чем предполагает цифровой нацпроект, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Индикатор "Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в ВВП" — ключевой для оценки реализации нацпроекта.

— Врио перемен — Владимир Путин в среду назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области бывшего заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Бабушкина. Тем же указом глава государства отправил в отставку врио губернатора региона Сергея Морозова, возглавившего регион в сентябре прошлого года и до сих пор считавшегося наиболее вероятным кандидатом от власти на губернаторских выборах в сентябре.

— Триста коробок ребром — Вокруг музея Владимира Набокова в Санкт-Петербурге разворачивается масштабный конфликт. Международное набоковское общество обратилось к российским властям с призывом передать его "из управления Санкт-Петербургского государственного университета в подходящее городское или федеральное культурное управление" для сохранения, по словам ученых, ведущей роли учреждения в мире набоковедения.

— Мурманский суд не принял сигнал с "Алтая" — Как стало известно "Ъ", Мурманский областной суд отказал двум членам экипажа спасательного буксирного судна (СБС) "Алтай" в признании их полноценными ветеранами боевых действий за участие в сирийской кампании. Гражданские моряки обеспечивали действия тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", получив за это награды Минобороны.

— Энергетикам запросили строгий режим — Как стало известно "Ъ", в Мещанском райсуде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу о создании преступного сообщества для хищения средств ОАО "МРСК Центра". Для его предполагаемого лидера, бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова гособвинение запросило 12 лет строгого режима, а его сообщникам — по 11 лет.

— Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе — Новый президент Украины Владимир Зеленский 5 июня завершил свой первый рабочий визит. В столице ЕС и НАТО — Брюсселе — он стремился доказать, что будет лучше своего предшественника Петра Порошенко вести Украину по европейскому пути развития. И тем самым в итоге добьется "смерти российского имперского проекта". Как опытный актер, господин Зеленский делал ставку на личное обаяние, но не только на него.

— Взгляд на Судан как на Майдан — Более ста человек стали жертвами столкновений при разгоне лагеря оппозиции в суданском Хартуме. В итоге местная оппозиция отказалась от переговоров с военными, управляющими страной после отставки в апреле этого года президента Омара аль-Башира. На этом фоне Совбез ООН так и не смог принять заявление по ситуации в Судане: Китай и Россия выразили несогласие с текстом, подготовленным западными странами.

— Топливо с большой историей — Как стало известно "Ъ", "Роснефть" ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — Петербургской топливной компании (ПТК). Участники рынка и аналитики затрудняются оценить стоимость сделки с учетом ситуации на рынке и непростой истории самой ПТК. Ряд источников "Ъ" говорят о десятках миллиардов рублей. Если сделка состоится, "Роснефть" увеличит свою сеть АЗС в России на 5% и займет 27% рынка Санкт-Петербурга.

— Sinopec переходит через Амур — Миноритарий СИБУРа — китайская Sinopec — может получить 40% в проекте строительства Амурского газохимического комплекса стоимостью около 600 млрд руб. В результате СИБУР обеспечит существенную часть финансирования проекта и гарантирует сбыт продукции в Китае, считают эксперты. По их мнению, еще 10% в ГХК может получит финансовый инвестор.

— Покупателей кроссовок нашли по именам — Компания DeviceLock обнаружила в открытом доступе базу с данными покупателей магазинов Sony Centre и сети спортивной одежды Street Beat, управляющихся Inventive Retail Group (IRG). В IRG закрыли доступ к базе и уверены, что утечек из нее не произошло, хотя и обратились в правоохранительные органы. Подобные данные — потенциально востребованный товар в даркнете, отмечают эксперты.

— Рынок акций дорос до ПИФов — Пессимизм частных инвесторов продержался на рынке коллективных инвестиций немногим больше полугода. В мае, впервые с октября, паевые фонды зафиксировали чистый приток средств, который превысил 1,3 млрд руб. Его обеспечили рисковые инструменты — фонды акций и смешанных инвестиций. С учетом ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ до конца года приток средств в ПИФы в ближайшие месяцы может возрасти за счет консервативных фондов.

— Квалисторики — На рынке бюро кредитных историй (БКИ) в ближайшее время могут произойти существенные перемены. В целях учета информации о долговой нагрузке граждан законодатели выступили с предложением выделить квалифицированные бюро, которые соберут эти данные с остальных участников рынка. К ним будут предъявляться более жесткие требования, чем к остальным игрокам.

— МФО придерживают займы — Несмотря на устойчивый рост рынка микрофинансирования, его темпы замедляются. Этим летом динамика выдач займов микрофинансовыми организациями (МФО) значительно ухудшится из-за необходимости более тщательного отбора заемщиков и нехватки ликвидности. Игроки уже ориентируются в основном на проверенных клиентов и признают, что осенью предложение также не будет покрывать возросший спрос на микрозаймы.

— AliExpress прописали в России — Создание совместного предприятия Alibaba Group, "МегаФона", Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) "AliExpress Россия" позволит нарастить долю маркетплейса на российском рынке e-commerce, ожидают его участники. До сделки Alibaba уже была близка к потолку по трафику в России, а пользовательская база Mail.ru Group позволит ей расширить аудиторию.

— "Яндекс" тянет билеты на себя — "Яндекс" купил билетную систему TicketSteam. Покупка позволит интернет-компании начать предлагать организаторам мероприятий систему для управления продажами билетов через агрегатор "Яндекс.Афиша". Доля "Яндекса" на билетном рынке составляет 5–10%, а в результате сделки может вырасти в полтора-два раза, оценивают эксперты.

— К локализации подмешался ВЭБ.РФ — ВЭБ.РФ намерен помочь заменить импортные сухие смеси для детского питания и готов присоединиться к проекту по локализации производства в России. Первый местный завод стоимостью свыше 8 млрд руб. планируется построить в Подмосковье в 2020 году. Но проблемой могут стать нехватка сырья и малые объемы рынка, которые давно поделены иностранными производителями.

— Центральный телеграф делят на части — "Ростелеком" выставит на торги свои площади в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице. Это знаковое для Москвы место, безусловно, будет интересно инвесторам, но есть нюанс: часть площадей принадлежит Росимуществу и Промсвязьбанку. Эти собственники тоже готовы к продаже, но потенциальному инвестору все равно придется заключать три сделки по отдельности, что может потребовать больше года.

ВЕДОМОСТИ

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— Верховный суд фактически отменил срок давности — Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством. Такое разъяснение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда, который планируется обсудить в четверг, "Ведомостям" удалось познакомиться с его копией. Подлинность содержания документа подтвердили два участника рабочей группы, готовившей проект постановления.

— Антикоррупционная политика России хуже, чем кажется — Эксперты "Трансперенси интернешнл – Россия" (ТИР) провели независимый мониторинг по методике группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) и пришли к выводу, что Россия неудовлетворительно или только частично выполнила даже те антикоррупционные рекомендации, которые, по оценке ГРЕКО, исполнены "удовлетворительно" или "удовлетворительным образом". Об этом говорится в инициативном докладе, который опубликован организацией в среду.

— Заменой Договора о ракетах средней и меньшей дальности может стать мораторий на их производство и размещение — США и России нужно вводить мораторий на производство и размещение вооружений, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). К такому выводу пришли участники завершившейся в среду в Риме сессии Люксембургского международного форума по предотвращению ядерной катастрофы.

— Дмитрий Медведев запретил ухудшать положение бизнеса — В январе председатель правительства Дмитрий Медведев признал, что количество требований, которые предъявляют к бизнесу при проверках, необоснованно завышено и это надо менять. Помочь бизнесу он предложил регуляторной гильотиной: все существующие требования должны быть проанализированы регуляторами и бизнесом и необоснованные утратят силу. 4 июня Медведев утвердил дорожную карту регуляторной гильотины: с 2021 г. все старые акты должны быть заменены на новые.

— Гендиректор Lungarno Collection Group: "Наши отели Portrait должны стать портретом города" — Валериано Антониоли, директор гостиничной сети, принадлежащей семье Феррагамо, объясняет, почему владельцы миллиардного модного бизнеса инвестируют в люксовые отели.

— Совладелец "Магнита" хочет продать "Системе" фармацевтические заводы — АФК "Система" Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических активов у Marathon Group Александра Винокурова, рассказали партнер одной из сторон и два человека, знающих об этом от потенциальных участников сделки. Речь о покупке двух предприятий – курганского "Синтеза" и ставропольского "Биокома", уточнили два собеседника.

— Кредиторы Тарико обратились за помощью в А1 — Держатели дефолтных евробондов Russian Standard Ltd Рустама Тарико наняли для ведения переговоров с эмитентом компанию А1 (инвестиционное подразделение "Альфа-групп"), рассказал владелец бумаг Russian Standard и подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров.

— РФПИ и China Investment Corporation вложат $1 млрд в технологии — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) создают Российско-китайский научно-технический инновационный фонд капиталом до $1 млрд, куда вложатся поровну. Документы о запуске фонда 5 июня подпишут Минэкономразвития России и министерство науки и техники Китая в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель РФПИ и подтвердил федеральный чиновник, участвовавший в переговорах по созданию фонда.

— Alibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе — Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Мегафон" и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.

— SOCAR получил долю в Антипинском НПЗ — Крупнейший независимый НПЗ – Антипинский (переработка до 9 млн т в год, расположен в Тюменской области) сменил владельца, но сохранил независимость от вертикально-интегрированных нефтяных компаний России. Совместное предприятие Сбербанка (40%) и SOCAR (60%) – ООО "Сокар энергоресурс" купило кипрскую структуру Vikay Industrial lim, которой принадлежит 80% в Антипинском НПЗ, сообщил Сбербанк.

— Компания Аветисяна добилась запрета допэмиссии банка "Восточный" — "Финвижн" Артема Аветисяна добилась судебного запрета для банка "Восточный" предпринимать любые действия по проведению допэмиссии на 5 млрд руб. Это следует из обеспечительных мер по иску компании "Финвижн", владеющей 32% акций "Восточного", к банку.

— Турецкая Ant Yapi начинает девелоперский бизнес в России — Компания Ant Development (входит в турецкий строительный холдинг Ant Yapi) станет единственным инвестором многофункциональных комплексов на Поклонной горе, рассказали "Ведомостям" председатель совета директоров Ant Yapi Кадир Токман и управляющий партнер ее строительной "дочки" Ant Teq Гювен Дюндар, она выкупит земельные участки под эти объекты у структур акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева.

— Как в России будут развивать туризм — Вклад туризма в ВВП России – 3,5%, но есть задача увеличить долю как минимум до 6% в среднесрочной перспективе, заявил замминистра экономического развития Сергей Галкин на конференции "Ведомостей" "Туризм в России" в мае. Также к 2035 г. Россия должна войти в топ-10 туристических направлений по рейтингу Всемирной туристской организации ООН (United Nations World Tourism Organization, UNWTO), сказал он.

— Можно ли купить экономический рост — На выполнение новых указов Владимира Путина будет потрачено 25,7 трлн рублей, что по замыслу властей должно привести к резкому росту ВВП. К 2024 г. Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира по уровню ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности), обогнав Германию. Именно такой является ключевая цель правительства избранного на четвертый срок президента Владимира Путина.

— Инвесторы озабочены собственной безопасностью в России — Инвестиционный климат российские власти заговаривают не первый год: вводят новые льготы, обещают неизменность условий ведения бизнеса и даже финансовую помощь. Недостаток инвестиций, в том числе из-за неблагоприятных условий для ведения бизнеса, власти относят к числу главных угроз экономической безопасности страны до 2030 г. А президент России Владимир Путин ждет роста их доли в ВВП до 25% к 2024 г. (по итогам 2018 г. она составляла 20,6%).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Москва, Китай-город — В Россию с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. На переговорах Владимир Путин назвал лидера КНР дорогим другом, а его визит в Москву — ключевым событием в двусторонних отношениях.

— Слитки общества — Многие банки предлагают клиентам для защиты сбережений от инфляции купить слитки и монеты из драгоценных металлов. Но чтобы действительно выгодно вложить деньги, нужно учитывать особенности таких вкладов. О нюансах читайте в материале "РГ".

— Автобус к морю — Теперь из столицы Урала до курортов Краснодарского края или дальше, до Симферополя, можно отправиться на автобусе. Этим летом запланировано семь рейсов. Продолжительность каждого — 14 дней, пять из них турист проводит в дороге, преодолевая 6600 километров.

— Папе предъявят счет — Бывшие мужья начнут платить дополнительные алименты на квартиру ребенку, если после развода он остался с матерью, у которой нет пригодного жилья. Пакет соответствующих поправок будет внесен в Семейный кодекс.

— Переходим к аналитике — В редакции "Российской газеты" прошла церемония открытия совместной с Медиакорпорацией Китая аналитической студии "Россия и Китай: события и комментарии". В торжественном мероприятии приняли участие генеральные директора двух медиаструктур — Павел Негоица и Шэнь Хайсюн.

— Послание мира — В Крыму завершил свою работу V Международный гуманитарный Ливадийский форум. Его участники в итоговом документе призвали Генассамблею ООН включиться в борьбу с героизацией нацизма.

— Жилищные условия — Владимир Путин потребовал полностью решить проблему "обманутых дольщиков", которая является позором для страны. А риски с плеч граждан переложить на плечи банков, застройщиков и государства. Об этом президент заявил во вторник на совещании с членами правительства.

— Место в "Потоке" — Москва готова обсуждать со своими партнерами, как после запуска "Северного потока-2" использовать нынешнюю газотранспортную инфраструктуру. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

— Точка притяжения и сближения — 6 июня в Северной столице открывается Петербургский международный экономический форум. За неделю до его начала на него зарегистрировались более 12 тысяч человек из 140 стран, и цифры были неокончательными (для сравнения — Давос-2019 принял около трех тысяч участников).

— Движение по Волге — Владимир Путин принял отставку и.о. губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин. Ранее он работал заместителем полпреда президента на Северном Кавказе.

— Отвага по-взрослому — Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил грамотами и ценными подарками двадцать юных героев из десяти регионов страны, которые помогли при задержании преступников. Церемония награждения прошла в Московском университете имени В.Я. Кикотя.

— На границах напряженно — США продолжают демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, заявил Сергей Шойгу. Он добавил, что блок НАТО, в свою очередь, усиливает глобальное информационное давление.

— Пушкин — наше SVO — Памятник Александру Пушкину открыли в аэропорту Шереметьево. Так авиагавань отметила официальное присвоение ей имени великого русского поэта. К слову, одним только открытием памятника в Шереметьево не ограничились.

— В столице известен — Мосгордума утвердила кандидатуру нового прокурора, которую внес на согласование Юрий Чайка. Денис Попов пообещал обеспечить системное и эффективное надзорное сопровождение выполнения нацпроектов и не только.

— Что влияет на бизнес-климат Ямала — Согласно рейтингу "Инвестиционный потенциал российских регионов", составленному авторитетным агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика"), Ямало-Ненецкий автономный округ входит лишь в третью десятку с точки зрения инвестиционной привлекательности. Подняться выше не позволяют в том числе неразвитость инфраструктуры и недостаточно слаженная работа местных правоохранительных органов.

— Ростом не вышли — Всемирный банк обновил прогноз. Темпы роста мировой экономики по итогам 2019 года, скорее всего, замедлятся до 2,6%, а в 2020 году достигнут 2,7%. В последней публикации пятимесячной давности показатели были выше на 0,2%.

— Не дай блок — Центробанк на своем сайте опубликовал рекомендации по работе с самозанятыми. Поводом послужили жалобы самозанятых на необоснованные отказы банков в проведении операций по подозрению в их сомнительности.

— В поисках доходного места — Экспорт золота из России, который по итогам прошлого года сократился почти втрое, в этом году может снова начать расти. Причина в новой ценовой политике Банка России как крупнейшего потребителя отечественного золота: он будет покупать слитки дешевле рыночной стоимости. По оценкам экспертов, в этом году ЦБ сократит темпы пополнения золотого запаса, а излишки продавцы, скорее всего, предложат на азиатском рынке.

— Накликали — В России подведены итоги Digital Диктанта. Среднее значение уровня цифровой грамотности его участников составило 7,15 балла из 10 возможных. Очень неплохой показатель, считают эксперты. Но не по всем параметрам.

— Пишите письма — Счетная палата составила первый рейтинг открытости госструктур. Эксперты проанализировали 22 министерства и 50 федеральных служб. Самыми открытыми оказались четыре министерства, а самым закрытым — одно.

— Выше крыши — Цены на жилье в новостройках повысятся с 1 июля. Такая информация появилась на сайтах многих крупных компаний. Эксперты ответили, с чем связан рост и как сильно могут подорожать квартиры на первичном рынке.

— Товар лицом — Федеральная служба по аккредитации опробует новые методы по борьбе с продавцами липовых сертификатов соответствия, которые приобретают поставщики электроники, игрушек, одежды и другой продукции для подтверждения ее безопасности. Как правило, это импорт, прежде всего из Китая.

— Творцы криминального обогащения — Махинации с ценными бумагами, неуплата налогов, мошенничество, незаконный вывод активов — бывшие руководители "Тольяттиазота" возглавили международное преступное сообщество.

— Перевести вуз на цифру — В России и в мире непрерывно растет потребность в отраслевых специалистах, владеющих цифровыми технологиями. Об этом рассказали ректоры ведущих российских учебных заведений России на VII форуме вузов "Глобальная конкурентоспособность".

— Подумает и спасет — Технологические новинки презентовали на выставке "Комплексная безопасность-2019". Одна из них — светозвуковая система "Нить Ариадны", с помощью которой корабли в тумане могут находить путь к причальным стойкам.

— Подходящий "Калибр" — В ближайшие время в боевой состав ВМФ войдет патрульный ракетный корабль "Дмитрий Рогачев" и малый ракетный корабль "Ингушетия". Об этом на военном совете ВМФ сообщил главный военный флотоводец России Николай Евменов.

— Разведчик с эскортом — В Минобороны России опровергли распространенное американскими военными сообщение о якобы "небезопасном перехвате" истребителем Су-35 ВКС России самолета США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

— Истина за стеклом — В судах перестали оборудовать клетки для подсудимых. Это не значит, что начинается демонтаж клеток в судах по всей стране. Но строить новые больше не будут. Иными словами, если где-то начнется ремонт, то и клетка там исчезнет.

— Приказ — найти космонавтов — Необычные для армии учения прошли в Центральном военном округе. Поисково-спасательная группа ЦВО обнаружила и эвакуировала из труднодоступного района в Челябинской области экипаж пилотируемого орбитального корабля.

— ГАИ поставили на паузу — Технические специалисты МВД полностью устранили последствия сбоя в работе федеральной информационной системы ГИБДД. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции.

— Мятый пиар — Президент Украины посетил Брюссель, где должен был, наконец, прояснить, что скрывалось за общими пунктами его предвыборной программы. Удалось ли ему это, и как его встретили европейские лидеры, рассказывает обозреватель "РГ".

— Женщин ведут в генералы — Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан задался целью заполнить женщинами руководящие вакансии в Пентагоне. Он уже подобрал двух кандидаток на должности замминистра и главы ВВС

— Все ради прав — Власти мексиканской столицы изменили традиционные правила ношения школьной формы. Теперь в Мехико девочкам разрешается носить брюки, а мальчикам — юбки. Авторы инициативы под названием "нейтральная форма" отмечают, что она призвана "облегчить жизнь детям, чтобы те не думали о половых различиях, выбирая себе одежду".

— История не прощает беспамятства — 6 июня на атлантическом побережье Франции проходят мемориальные мероприятия, связанные с 75-летием высадки союзников в Нормандии. Историк, профессор Анни Лакруа-Риз уверен, что битва не завершилась бы успехом, "если бы не было Восточного фронта"

— Смартфон платит — Карты с бесконтактным и контактным способами оплаты россияне назвали самым популярным платежным инструментом. Среди альтернативных бесконтактных сервисов самым популярным оказался Apple Pay.

— Спам на проводе — В XXI веке к бедам человечества добавился спам. Первоначально назойливая реклама досаждала только владельцам электронных почтовых ящиков, но потом превратилась в головную боль и для пользователей мобильной связи. Есть ли защита от телефонного спама — звонков и SMS, "Российская газета" спросила у сотовых операторов и экспертов.

— Говорит и показывает Мона Лиза — Российские разработчики из компании Samsung и Сколковского института науки и технологий сумели буквально "оживить" фотографии, портреты и картины, наделить их движениями и даром речи.

— Машина найдет парковку — Автомобили обзаводятся новыми функциями, которые способны значительно упростить повседневную рутину. Их владельцам больше не придется считать купюры на парковках, объезжать стоянку в поисках места, а также следить за состоянием машины. Она сделает это сама.

— Доктор в чате — Привыкнув заказывать еду и делать покупки через интернет, россияне стали активно осваивать возможности телемедицины. По оценкам специалистов, спрос на дистанционные медицинские консультации в нашей стране в ближайшие годы может вырасти на 40-50 процентов.

— Робот зашел в отдел кадров — В ближайшем будущем профессия рекрутера может исчезнуть или трансформироваться. Специалистов по подбору персонала заменят роботы и чат-боты, прогнозируют аналитики, а сами рекрутеры будут операторами и аналитиками подобных систем.

— Смена декораций — По данным Роспотребнадзора, количество детских лагерей в стране за шесть лет сократилось на 11,3 процента, до 43,4 тысячи. Пусть уходят пионерлагеря с туалетами на улице, а им на смену приходят современные центры с необычными и увлекательными программами.

— Танго, флейта и… английский припеваючи — Исполнять хиты мировой эстрады, играть на гитаре, флейте, скрипке и танцевать так, что даже слон будет готов пуститься в пляс, учат в летнем музыкальном лагере в Екатеринбурге. Летний досуг для детей организовала эстрадная студия "Мелодика" в прошлом году.

— В "там-там" только с мамой — Смены в формате "ребенок + родители" стали пользоваться спросом в воронежских организациях, которые устраивают летние культурно-оздоровительные лагеря. Для мам и пап это прежде всего неплохая возможность отдохнуть вместе с чадами, которых по возрасту еще рано отпускать одних.

— Бизнес-проекты начинаются с фигли и мигли — Уникальная программа, которая стартует в этом году на базе новосибирского детского лагеря "Зажги звезду!", без ложной скромности называется "Клуб миллионеров". Юные участники будут учиться азам предпринимательства в формате бизнес-игры. А чтобы информация лучше усваивалась, в лагере будут использовать игровую валюту — фигли и мигли.

— О мой блог! — В Ростове-на-Дону открылся необычный детский лагерь. Ребята проводят в нем каникулы с пользой и учатся тому, как стать популярным блогером. Смена в лагере блогинга длится всего пять рабочих дней. Ребята приходят (или их привозят) ежедневно с 9 до 19 часов.

— Кадеты отправятся в экспедицию на шхуне — В необычную экспедицию "Вместе по Русскому Северу-2019" отправятся воспитанники кадетской школы "Корабелы Прионежья". Они пройдут по Онежско-Балтийскому водному пути на шхуне "Онежская жемчужина".

— Ищут сокровища — находят профессию археолога — Недалеко от Находки, в живописном месте рядом с красивейшим скальным массивом "Екатерининские пещеры", в получасе от морского побережья находится детский лагерь "Палеодеревня". Первый раз он принял детей в 1998 году.

— Аттракцион навылет — Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту происшествия с аттракционом: батут в Тольятти с находящимися на нем малышами перевернулся от порыва ветра. Подобные ЧП, увы, зачастили в последнее время. Похожий случай, но с более тяжелыми последствиями для малышей, случился в Бурятии.

— По пути домой — Инспектор ДПС из подмосковного Орехово-Зуева, старший лейтенант полиции Андрей Анохин, спасший на пожаре двух человек, будет представлен к награде. Об этом "РГ" рассказали в областном управлении МВД. "Ходатайство о награждении подано", — сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ушел на Север — В среду от Московского вокзала Северной столицы в свой первый туристический рейс торжественно отправился арктический поезд ZARENGOLD ("Царское золото"). Он пройдет по маршруту Санкт-Петербург — Петрозаводск — Кемь — Мурманск — Никель — Киркенес (Норвегия) — Осло. Длительность поездки составит 11 дней.

— Ягодные места — Клубнику в столице в эти дни можно уже купить не только в гипермаркетах и на рынке — по всему городу вырастают торговые шатры с исключительно российской ягодой. Первые 80 точек продаж клубники и земляники уже открылись. Всего же в городе этим летом будут работать 150 торговых шале.

— Пекло под ногами — 5 июня в городе Киселевске Кемеровской области завершились работы по ликвидации… подземного возгорания. Сначала местные жители подумали, что дымит свалка. Однако прибывшие на место пожарные выяснили, что причина задымления гораздо серьезнее — в паре десятков метров от жилых домов под землей горел уголь.

— Маше и Ване — Единовременное пособие при рождении ребенка в Пензенской области сегодня составляет около 11 тысяч рублей. Этой суммы должно хватить на покупку обычной коляски или кроватки для новорожденного. Но если на свет появились двойняшки или тройняшки, нагрузка на семейный бюджет возрастает. Поэтому и выплаты из регионального бюджета родителям двойни или тройни решили увеличить в разы — теперь они получат по 40 тысяч рублей на каждого ребенка.

— Храм о Мариане — Храм в честь святой мученицы Марианы освятил 5 июня в Калининграде патриарх Кирилл, он посвящен памяти погибшей в авиакатастрофе над Синаем девочки. Сегодня Русская православная церковь строит 3 храма в день — поразительная статистика впечатляющего весь мир церковного строительства, оглашенная церковными спикерами во время освящения русского храма в Страсбурге, подтверждается и в Калининграде.

— Будет сидеть — Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину. Уголовное дело, как сообщали ранее в СКР, расследуется по двум статьям Уголовного кодекса "убийство" и "нанесение тяжких телесных повреждений".

— Диалог Форт Росс — Что может сделать наука для того, чтобы не доводить отношения между двумя великими державами — Россией и США — до опасной черты и, напротив, объединить их усилия в поиске ответов на глобальные вызовы человечеству: изменение климата, загрязнение окружающей среды, проблемы голода и болезней? Обо всем этом говорилось на российско-американском "Диалоге Форт Росс" в Вологде.

— Свежая голова — Николай Харитонов, депутат Государственной Думы: Идея присвоить аэропортам имена наших выдающихся соотечественников неплохая. Но сами по себе эти имена не заговорят. Ну, допустим, того же Пушкина на Западе и на Востоке знают многие. А вот Покрышкина и Чкалова, например, уже мало кто.

ИЗВЕСТИЯ

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— На поднебесной высоте — Сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентного уровня, а позиции двух стран на международной арене близки или полностью совпадают. Такими заявлениями во время переговоров в Кремле обменялись президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности. В нем лидеры двух мировых держав, в частности, указали на необходимость восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), инициатором разрушения которого стали США.

— Торги уместны — Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом "Известиям" рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже. Принятие решений правительства по этому поводу ожидается до 30 июня — именно тогда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин.

— Реформенная неразбериха — Россияне стали вдвое чаще обращаться в Минтруд с просьбами разъяснить порядок выплаты пенсий. Об этом свидетельствует статистика ведомства по итогам прошлого года. Вал обращений связан с пенсионной реформой, сказали "Известиям" в Минтруде. Нюансов и инициатив было так много, что в них действительно легко запутаться, объясняют эксперты. По их мнению, путаницы можно было избежать, если бы каждый гражданин получил персонализированную справку обо всех изменениях и льготах — например, через портал госуслуг.

— "Мы смотрим на будущее программы SSJ 100 с оптимизмом" — На Петербургском международном экономическом форуме планируется достичь договоренностей о заключении специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в различных отраслях промышленности. Это позволит иностранным компаниям локализовать производство в России, сообщил в интервью "Известиям" глава Минпромторга Денис Мантуров. На сегодняшний день уже одобрено 40 СПИК, предусматривающих инвестиции более чем на 1 трлн рублей. Руководитель ведомства также рассказал о будущем "Суперджетов" после недавней катастрофы в Шереметьево, импортозамещении и разработке новых ГОСТов.

— Страны и дела — В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня, примут участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Об этом "Известиям" рассказали в фонде "Росконгресс". В этом году статус страны-гостя, который позволяет продемонстрировать экономические и технологические достижения, отведен Китаю. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил "Известиям", что в условиях санкций организация мероприятия такого масштаба имеет удвоенную ценность.

— Подали на развод — Первое после смены президента Украины заседание контактной группы в Минске вселяет надежду на сдвиги в мирном урегулировании в Донбассе. Об этом "Известиям" рассказали в ДНР и ЛНР. По словам представителя Луганска на переговорах контактной группы Родиона Мирошника, члены киевской делегации скорректировали риторику, что позволило провести конструктивный диалог в ряде подгрупп. Как заявил "Известиям" заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, договоренность о разведении сил и средств в Станице Луганской 10 июня может стать первым шагом к полному прекращению огня.

— Нейросетевой фильтр — На мировом конкурсе нейросетей, способных определять действия на видео, второе место занял российский алгоритм, созданный специалистами NtechLab. Он обошел 37 конкурентов, представленных командами университетов Китая, США и Австралии, и уступил лишь пекинской разработке. Обученная отечественными специалистами нейросеть безошибочно умеет выделять из потока видео, предъявленные ей прежде. Это позволяет не только автоматизировать поиск неправильно припаркованных машин, оставленных предметов, а также курящих в неположенных местах граждан, но и оперативно оповещать об этих действиях правоохранителей.

— Не только наше всё — Торжества 6 июня в честь дня рождения Александра Пушкина пройдут более чем в 80 странах. Об этом "Известиям" рассказали в фонде "Русский мир", а также в представительствах Россотрудничества за рубежом. Мероприятия проведут на всех континентах, за исключением разве что Антарктиды. День рождения главного поэта России отметят и на Украине, несмотря на недавно принятый закон о статусе украинского языка и притеснение русскоязычного населения страны со стороны Киева.

— Материнская плата — Нагрузка семей с детьми по уплате долгов за год выросла на 25%. В 2018-м в среднем им приходилось тратить на обслуживание займов по 2,5 тыс. рублей в месяц на человека. Годом ранее эта цифра была на уровне 2 тыс. рублей. При этом пары, воспитывающие детей, расходуют на четверть больше заемных средств, чем бездетные. К такому выводы пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в исследовании, с которым ознакомились "Известия".

— Млекопитающиеся — Крепкий алкоголь и сигареты выпали из пятерки самых популярных товаров у россиян. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Такском", с которой ознакомились "Известия". В мае 2019-го в топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой, хотя еще год назад табачные изделия и спиртное входили в число лидеров. Изменения связаны в том числе с ограничительными мерами государства, которые повысили цены на эту продукцию, полагают эксперты.

— В поисках золотого звена — Андрей Ионин, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Начавшаяся технологическая революция, содержание которой зачастую урезают до цифровой, глубоко и необратимо меняет мир вокруг нас. И, хотя конечные результаты этих изменений остаются неясными, а для кого-то неоднозначными и даже опасными, процесс, как говорится, пошел. Новые технологии уже трансформируют общество и ценности, экономику и рыночные модели, политику и казавшиеся нерушимыми геополитические альянсы.

— "В России появится инспекционный визит в аптеки" — Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко — о новых формах проверки и о том, стоит ли бояться канцерогенов в таблетках от давления. Вероятность купить в России средство от давления с канцерогенными компонентами ничтожно мала — все сомнительные серии уже изъяты из оборота. Об этом в интервью "Известиям" заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Врио губернатора не дослужился до выборов — Астраханский губернатор Сергей Морозов подал в отставку, его место займет полпред президента в СКФО Игорь Бабушкин. Выходец из ФСО Морозов рисковал проиграть выборы, считают эксперты. Избраться будет тяжело и его преемнику.

— Превратим нашу особенность в ключевое конкурентное преимущество — первый вице-премьер Газпромбанка Алексей Попович — о стратегии завоевания новых клиентов.

— Квантовая защита на службе большого бизнеса — на ПМЖФ-2019 покажут абсолютно защищенную сеть квантового шифрования, готовую к коммерческой эксплуатации.

— Наука и просвещение не готовы к открытиям — Госорганы формально следуют требованиям прозрачности, публикуя устаревшие данные и отвечая гражданам "отписками", выявило экспертное исследование для Счетной палаты. В числе самых "закрытых" оказались Минобрнауки и Минпросвещения.

— Россия не ставит политику выше экономики — мы пока еще помним учение Маркса — Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал РБК о взаимосвязи экономики и политики, об общении России с оппозицией разных стран, будущем Союзного государства и актуальных исторических параллелях.

— Страховщики возвели в абсолют большие данные — Группа "Абсолют" миллиардера Александра Светакова инвестирует $50 млн в страховую онлайн-платформу, определяющую цену каско на основе BIG DATA. У молодежи может быть меньше шансов попасть в ДТП, чем у опытного водителя на Ferrari.

— AliExpress Russia досталась генеральным содиректорам — Создание анонсированного в прошлом сентябре Aliexpress russia вышло на финишную прямую: стороны окончательно договорились о долях и своем вкладе в проект. У компании будет два гендиректора: от российской и от китайской стороны.

— РЖД кладет деньги на полку — РЖД увеличат инвестпрограмму на 2019 год на 10%, до 747,5 млрд руб., чтобы приобрести пассажирские вагоны у "Трансмашхолдинга", а также модернизировать железную дорогу на Сахалине. Но финансирование некоторых проектов сократится.

— Устойчивое развитие как национальная идея — Основной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет устойчивое развитие. Это позволит, с одной стороны, сфокусироваться на теме приоритетных проектов, а с другой — сделать повестку более актуальной для зарубежных участников, считают эксперты.

— Нацпроекты задержались на старте — Госфинансирование нацпроектам обеспечено, но федеральные ведомства и региональные власти не торопятся расходовать средства. Станет ли прорывным следующий год? Деньги на нацпроекты есть, но осваиваются они пока не особо активно: в конце мая 2019 года Счетная палата сообщила о низком уровне исполнения соответствующих расходов, который в первом квартале составил всего 12,8% запланированного для них годового бюджета.

— Технологии банковского выживания — В течение последних шести лет "зачистки" банковского сектора одним из ключевых конкурентных преимуществ была "крупность" кредитных организаций. Сейчас на первый план выходит технологичность предоставления услуг, причем не только финансовых.

— "Мы должны сделать так, чтобы нашему клиенту было интересно сотрудничать с нами" — Почему в финансовом секторе усиливается конкуренция за небольшие предприятия и как банки создают для них цифровую среду обитания, РБК+ рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

— Трудности переводов — Традиционные банковские переводы и платежи постепенно уходят в прошлое — в России активно внедряется Система быстрых платежей через мобильные приложения, которая в перспективе может заменить и банковские карты, и эквайринг. Соцсети и мессенджеры тоже готовы предоставить своим клиентам платежные услуги и вполне могут серьезно потеснить банки на этом рынке.

— "Российские банки по цифровизации опережают многих европейских игроков" — О ситуации на рынке кредитования, внедрении биометрии в банковскую систему РБК+ рассказал председатель правления Росбанка Илья Поляков.

— Инвестиции выходят в массы — Число россиян, вкладывающих деньги на фондовом рынке, стремительно растет — во многом благодаря усилиям государства, давшего частным инвесторам налоговые льготы. Именно розничные инвесторы могут сделать российский финансовый рынок более стабильным, полагают эксперты.

— "Присутствие полимеров в нашей жизни прочнее, чем можно предположить" — О химических способах переработки пластика и возможностях его вторичного использования РБК+ рассказал директор по устойчивому развитию компании "Сибур" Максим Ремчуков.

— Государство суперсервисов — Большая часть коммуникаций с государством для оформления медицинских справок и страховок, регистрации бизнеса, подачи заявлений и получения паспортов и других госуслуг будет оцифрована к 2021 году. К этому времени в стране должны заработать по меньшей мере 25 так называемых государственных суперсервисов, связанных с наиболее распространенными жизненными ситуациями обращения граждан и бизнеса.

— "Цель цифровизации — позитивный опыт граждан при работе с госсервисами" — О трансформации взаимодействия государства с потребителями и новых возможностях цифровых сервисов в интервью РБК+ рассказал управляющий партнер At Сonsulting и президент лиги цифровой экономики Сергей Шилов.

— Индустриальная эволюция — Рост российской экономики недостаточен для того, чтобы обеспечить ресурсами создание новой промышленности. На какие инструменты реиндустриализации рассчитывает правительство? По оценке Минэкономразвития, за январь—март российская экономика выросла на 0,5% в годовом выражении. Это минимальный показатель с четвертого квартала 2017 года.

— "Растут прежде всего сегменты, где много инноваций" — О состоянии потребительского рынка и стандартах новых производств РБК+ рассказал президент Henkel в России Сергей Быковских.

— Как оцифровать недра — Необходимость осваивать труднодоступные нефтегазовые месторождения требует внедрения новейших технологий. В условиях санкций российские нефтегазовые компании делают ставку на отечественные разработки.

— "Проектное управление сделает систему здравоохранения более эффективной" — Об инструментах модернизации медучреждений под задачи нацпроекта "Здравоохранение" РБК+ рассказал генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов.

— С миру — по туристу — Развитие въездного туризма в России должно стать составной частью экспорта услуг, рассчитывают в правительстве. За последние несколько лет Россия сделала несколько успешных шагов для привлечения иностранных туристов в страну.

— "Страхование жизни — серьезный ресурс длинных денег в экономике России" — О перспективах страхования жизни РБК+ рассказал генеральный директор компании СК "Росгосстрах жизнь" Алексей Руденко.

— Москва до самых до окраин — Москва сильно опережает другие города по объему бюджетных инвестиций и бюджетных расходов в сфере благоустройства и развития транспортной инфраструктуры, объясняет состояние дел исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.

— Страховая отрасль осознала необходимость цифровых перемен — О том, какие новейшие технологии эффективно работают в страховом бизнесе, РБК+ рассказала генеральный директор и председатель правления АО "Группа Ренессанс страхование" Юлия Гадлиба.

— Деньги в ответе — С каждым годом глобальный рынок все больше включается в процесс ответственного инвестирования, учитывающего факторы экологии, социального благополучия и гуманного корпоративного управления. Россия находится в самом начале пути следования этому мировому тренду.

— "У сферы ответственного финансирования огромный потенциал" — О принципах ESG в сфере работы с состоятельными клиентами РБК+ рассказала глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.