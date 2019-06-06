С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Санкт-Петербург в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал ряд соглашений на 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В частности, ОАО "РЖД" намерена вложить в развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла 88 миллиардов рублей. Средства будут направлены на строительство новых веток, обновление подвижного состава электропоездов и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры. Группа компаний "ЕКС" привлечет для строительства перинатального центра более 10 миллиардов рублей. Центр будет построен в Калининском районе на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Кроме того, ООО "ОРЦ Фуд Маркет" направит два миллиарда рублей на строительство оптово-распределительного торгового центра сельхозпродукции в поселке Шушары.

Также в четверг был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Петербурга, компанией "Газпром нефть" и ведущими вузами города – университетом ИТМО, Политехническим университетом Петра Великого и электротехническим университетом "ЛЭТИ", предусматривающий создание научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности". На встрече врио губернатора Петербурга Александра Беглова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым было подписано соглашение о взаимодействии, которое предусматривает создание судоходной пассажирской компании и паромной линии, которая свяжет крупные города Балтики.

Был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Петербурга, компанией "Газпром нефть" и ведущими вузами города – университетом ИТМО, Политехническим университетом Петра Великого и электротехническим университетом "ЛЭТИ", предусматривающий создание научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности".

Отмечается также, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект расширения особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Санкт-Петербург" и создание в Кронштадте Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Петербург на своем стенде на ПМЭФ представляет более 20 проектов с общим объемом инвестиций более 180 миллиардов рублей. Среди наиболее значимых проектов – развитие Кронштадта, яхтенного и морского туризма, создание комфортной городской среды и разработка информационных систем для городского хозяйства.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.