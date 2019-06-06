С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Палестина намерена в ближайшее время назначить торговых атташе в своих посольствах для развития экспорта палестинских товаров, сообщил РИА Новости министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Торговые атташе будут назначены в ряде государств мира, с которыми у нас имеются отношения. Их главная задача – помощь бизнесменам в их деятельности и в экспорте товаров палестинского происхождения в другие страны мира", — заявил аль-Осейли. В ответ на уточняющий вопрос министр отметил, что атташе будут назначены в "ближайшие недели" в тех странах, с которыми у Палестины "активные" отношения, в других странах этот процесс произойдет позже.

Он отметил, что этот вопрос также обсуждался в четверг на встрече с российской Торгово-промышленной палатой.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.