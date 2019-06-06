КУРСК, 6 июн /ПРАЙМ/. Курская область и группа компаний "ЛАНИТ" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации, сообщает обладминистрация.

Подписи под документом поставили врио губернатора Курской области Роман Старовойт и президент группы компаний (ГК) "ЛАНИТ" Филипп Генс.

"Стороны обязались вместе работать над развитием цифровой экономики, повышением информационной безопасности и реализацией программы импортозамещения в регионе", — говорится в сообщении.

В рамках соглашения предполагается обмен опытом и специалистами, координация программ и исследовательских проектов, консультирование, организация научных конференций, семинаров и симпозиумов.

Как отметил Старовойт, Курская область уже имеет опыт использования программных решений ГК "ЛАНИТ" и выразил надежду, что наработки компании помогут региону выполнить майские указы президента по улучшению качества жизни населения.

"Мы понимаем, что цифровизация в приоритете для России. У нас очень много наработано разных решений в этом направлении. Мы постараемся построить многолетнее и плодотворное сотрудничество с Курской областью и поможем ей в развитии цифровой экономики в регионе", — сказал Филипп Генс.

"ЛАНИТ" на сегодняшний день является крупнейшим российским системным интегратором. Среди его ключевых клиентов – свыше 100 государственных учреждений. Компания работала над созданием портала государственных закупок, единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и других крупных проектов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.