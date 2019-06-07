С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Количество молодых специалистов в возрасте от 22 до 35 лет уменьшится в России к 2025 году почти вдвое из-за демографических факторов и развития технологий, заявил в интервью РИА Новости главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн в кулуарах ПМЭФ.

"На основании данных о рождаемости 90-х – 2000-х годов мы можем сказать, что дефицит кадров станет особенно острым в ближайшие пять лет. К 2025 году доля специалистов от 22 до 35 лет значительно уменьшится, молодежи станет практически в два раза меньше, чем профессионалов старшего поколения. Одновременно с этим будет происходить активное развитие технологий, что повысит спрос на технологические и цифровые навыки", — рассказал он.

По словам собеседника агентства, совокупность демографической и технологических тенденций приведет к острой нехватке квалифицированных сотрудников, отвечающих современным требованиям и владеющих навыками диджитал-эры.

Согласно исследованию Human Capital Trends, проведённому Deloitte в 2019 году, уже сейчас больше половины компаний в России в качестве одного из ключевых вызовов в подборе персонала отмечают поиск квалифицированных специалистов на стартовые позиции, а значит в будущем война за молодые таланты, соответствующие требованиям рынка, будет становится все более ожесточенной.

"Автоматизация процессов сократит или трансформирует некоторое количество массовых позиций и снизит спрос на сотрудников, готовых выполнять рутинные операции, однако в настоящее время мы говорим о будущей нехватке высококвалифицированных специалистов, способных успевать за развитием технологий, поэтому появление новшеств скорее подогреет борьбу за технически подкованных специалистов", — считает Коулберн.

Первым приоритетом при решении проблемы будущего дефицита талантов, по его мнению, станет обучение сотрудников. "Для адаптации к будущему компании должны обеспечивать непрерывное обучение сотрудников, их мотивацию к обучению и помощь в определении и развитии новых навыков, которые им потребуются в работе", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.