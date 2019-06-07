С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Приморье надеется при стабильной работе за 4-5 лет попасть в первую тридцатку регионов инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить попадание субъектов Дальнего Востока в топ-30 инвестрейтинга регионов по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). 7 июня в рамках Петербургского форума АСИ представит результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года.

"Мы сегодня находимся на 78-м месте, и любая динамика будет в плюс. Рассчитываем, что это будет поступательное движение, и мы за определенное время будем подходить к этим значениям, чтобы сначала за 2-3 года выйти в первую полсотню, потом войти в тридцатку. Потребуется не год-два, в течение 3-4-5 лет, я думаю, это вполне достижимо при стабильной работе", — сказал Кожемяко.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от рейтинга АСИ по итогам 2018 года, губернатор отметил, что для региона главное — улучшить показатели.

"Чтобы АСИ, эксперты оценили работу, которую делал регион на протяжении полугодия. Регион переживал непростые события – выборы, политические процессы, формирование команды… Любое движение наверх будем считать положительной практикой", — добавил Кожемяко.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.