БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

"Правительство региона вместе с Российским фондом прямых инвестиций будут сопровождать инвестпроекты иностранных инвесторов на территории Амурской области, а также привлекать мировые технологии и кадры. Помимо этого, по условиям соглашения, фонд поможет в организации переговоров с иностранными инвесторами и заключении соглашений с ними", — сообщает министерство.

Отмечается, что на портале Invest in Russia, созданном для привлечения инвестиций в регионы России, появится вкладка с актуальными данными о Приамурье для иностранных инвесторов на английском, китайском и арабском языках.

Орлов, чьи слова приводит министерство, отметил, что у региона есть многолетний опыт работы с иностранными партнерами и проектами, часть из которых завершена, часть реализуется.

"В частности, уже в следующем году по международному мосту через Амур будет открыто движение транспорта. В конце 2019 планируется начать строительство канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэ (КНР). В лице РФПИ как суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации мы обрели надежного стратегического партнера. Рассчитываем на поддержку фонда в привлечении лучших мировых практик и технологий, а также в укреплении кадрового потенциала нашей области",- приводятся в сообщении слова Орлова.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.