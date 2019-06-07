АШХАБАД, 7 июн /ПРАЙМ/. Правительственная делегация Туркмении во главе с заместителем председателя кабмина, главой МИД страны Рашидом Мередовым примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает сайт МИД Туркмении.

"Делегация примет участие в пленарном заседании форума, а также проведет на полях форума ряд двусторонних встреч, направленных на укрепление сотрудничества Туркменистана с другими государствами и международными организациями", — говорится в сообщении

Другие подробности участия туркменской делегации в экономическом форуме в Санкт-Петербурге не сообщаются.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.