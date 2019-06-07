С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Применение новых технологий и роботизация не оставят людей в России без работы в ближайшие три года, заявил в интервью РИА Новости главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн в кулуарах ПМЭФ.

"Несмотря на потенциальный рост использования искусственного интеллекта, когнитивных технологий и роботизации, в ближайшие три года работодатели в России не ожидают значительного сокращения числа профессий, поэтому не стоит опасаться, что применение новых технологий оставит людей в России без работы", — сказал собеседник агентства.

Он также призвал не забывать, что одновременно с исчезновением низкоквалифицированных задач, будут появляться новые, так называемые "суперпрофессии", сочетающие в себе несколько традиционных ролей и основывающиеся на использовании новых технологий.

"Менеджер цифровых решений, аналитик предиктивного планирования поставок, координатор роботизированных команд, инженер цифровых двойников – профессии, об актуальности которых мы не могли подумать 10 лет назад и которые, вероятно, в ближайшее время станут для нас самым что ни на есть настоящим", — предсказывает он.

"Сотрудники, готовые проявлять гибкость, обучаться на протяжении всей жизни и неоднократно менять профессию – это образ будущего, к которому нам стоит стремиться и который позволит избежать ситуации, когда роботы лишат большую часть населения работы. Лишь те, кто не сумеют адаптироваться, в будущем могут остаться на обочине рынка труда", — уверен Коулберн.

По его словам, замена человеческого труда технологиями коснётся в первую очередь операционных, рутинных и физических задач, но одновременно с этим высвободит время на творческую и коммуникационную составляющую работы человека.