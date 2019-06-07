С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Развитие искусственного интеллекта поможет заместить рутинные профессии более творческими — в случае с журналистами, "стандартных" может заменить машина, считает глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

"Появятся другие профессии, более интересные и творческие. А рутинные будут замещаться, и это очень правильно, очень здоровый процесс… (Журналистов — ред.) стандартных он заменит, профессиональных — не заменит", — сказал РИА Новости Дворкович в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, как искусственный интеллект может повлиять на жизнь страны, и может ли он заменить, к примеру, журналистов.

Развитие искусственного интеллекта может ускорить темпы роста ВВП за счёт повышения производительности и снижения издержек бизнеса, отметил Дворкович. Фонд "Сколково" при этом, по словам его главы, уже участвует в развитии этой технологии, имея "самую сильную исследовательскую программу на базе "Сколтеха", в котором есть лаборатории, проекты с зарубежными и российскими компаниями, в частности в партнёрстве с "Яндексом".

"Это может быть востребовано везде. "Газпром нефть" это в промышленном секторе применяет. В разработке новых материалов это все больше и больше применяется… Те, кто ничего (в теме искусственного интеллекта — ред.) не делает, просто отстают", — уверен Дворкович.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.