С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Россия продолжает совершенствовать правовой режим работы иностранных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы активизировать новые взаимовыгодные проекты, мы продолжаем совершенствовать правовой режим работы иностранных компаний. Предлагаем дополнительные стимулы и механизмы инвестиционной и предпринимательской деятельности, используем современные рыночные инструменты", — заявил Путин на встрече с руководителями иностранных компаний, которая прошла в рамках ПМЭФ.

По словам главы государства, "есть много резервов для того, чтобы двигаться дальше на больших скоростях, качественно развивать торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную и научную кооперацию".

"Такая поддержка со стороны государства будет продолжена. Уверен, вы хорошо представляете себе возможности российского рынка и преимущества работы на нем, видите наиболее перспективные направления сотрудничества и благодаря опыту, деловым качествам, сможете добиться новых результатов в самых разных областях вашей деятельности", — подчеркнул Путин.