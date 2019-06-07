МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Страны Запада могут увидеть угрозу в Петербургском экономическом манифесте российского президента Владимира Путина, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Путин в пятницу выступил на Петербургском экономическом форуме с речью о проблемах, стоящих перед мировой экономикой. Он подверг критике введение рядом стран Запада торговых ограничений для получения конкурентных преимуществ, развязывание торговых войн и попытки навязать однополярное устройство.

"Безусловно, в "петербургском экономическом манифесте" Путина прежде всего на Западе увидят вызов и угрозу, поскольку она таит в себе потенциал глобальной экономической деколонизации, сравнимой с политической деколонизацией второй половины прошлого века, вдохновителем которой также была наша страна. И сегодня ее президент также выступил своего рода защитником всемирных "униженных и оскорбленных", а потому я бы считал адресатом скорее их, а не Запад, как может показаться на первый взгляд", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор считает, что не зря эту речь президента уже называют "второй мюнхенской" или "экономической мюнхенской". По его мнению, выступление Путина содержало продолжение идей, прозвучавших 12 лет назад в Мюнхене.

В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил со знаменитой речью, в которой подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Президент России резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Косачев сказал, что в Мюнхене речь шла об угрозах миру из-за однополярной модели безопасности, а сегодня Путин говорил о кризисе глобальной однополярной экономической модели, проведя прямую связь между этими явлениями.

"Поэтому выстраивается логика, затрагивающая все сферы человеческой жизни, от безопасности до экологии и образования: искусственно, в том числе — силой, удерживаемое и увеличиваемое неравенство между развитыми странами и остальным миром стали не просто тормозом мирового развития, но источником угроз и конфликтов", — написал сенатор.

Он также считает, что Запад вряд ли будет меняться без давления внешних обстоятельств, поскольку заинтересован в сохранении глобальных диспропорций в свою пользу. Однако внешние обстоятельства — "не что иное, как голос мирового сообщества, которое должно сплотиться и отстаивать свой шанс на развитие и достойную жизнь", пишет Косачев.

"Не подачки в виде помощи за политическую лояльность и "правильное" голосование в ООН, а равные шансы, доступ к технологиям, прекращение силового диктата, репрессий, с которыми сегодня столкнулся тот же "Северный поток 2" — вот что нужно миру, чтобы развиваться гармонично. И, полагаю, в мире Путина на этот раз услышат", — подытожил сенатор.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.