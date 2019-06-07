МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Адвокат Дарья Евменина считает, что конкретные изменения законодательства, не позволяющие судам принимать решение о категории дела, помогут избежать СИЗО бизнесменам, проходящим по делам об экономических преступлениях.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2019, власти подумают, как избежать содержания в СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях предпринимателей, когда нет возможности поместить их под домашний арест.

"На мой взгляд, необходимы конкретные изменения федерального закона, которые не позволят судам произвольно принимать решение о том, относится ли преступление к категории преступлений, совершённых в сфере предпринимательской деятельности или нет", — сказала РИА Новости Евменина.

По ее словам, часть 1.1 статьи 108 УПК РФ прямо предусматривает запрет на применение меры пресечения в виде содержания под стражей для предпринимателей.

"На практике же судьи чаще всего принимают решение вопреки требованиям данной статьи. Мнение суда о невозможности применения данной статьи в большинстве случаев умещается всего в одно предложение", — заключила адвокат.