С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Компания Booking.com постоянно контролирует информацию, предоставляемую объектами размещения, которые пользуются этой платформой, чтобы не допустить обмана клиентов, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке Booking.com Андреа Д'Амико.

В ходе беседы на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что на платформе Booking.com к настоящему моменту собрано более 100 тысяч объектов, расположенных в России. При этом эксперт отметил, что отели составляют меньшую часть предложений, так как в основном это квартиры, апартаменты, гостевые дома и другие альтернативные варианты проживания.

"Когда тот или иной объект регистрируется у нас на платформе, он получает доступ к рейтингу, который отображается в виде звезд. Разумеется, информация, которую размещают объекты, должна быть точной на протяжении всего времени. Если мы видим, что она не соответствует действительности, мы меняем рейтинг этого объекта", — заверил Д'Амико.

"Помимо официального звездного рейтинга, на который ориентируются наши клиенты при выборе варианта проживания, на платформе представлены аутентичные отзывы. У нас на сайте собрано более 170 миллионов отзывов от пользователей", — уточнил представитель компании и обратил внимание, что это делается для того, чтобы клиенты могли принимать обоснованные решения по поводу бронирования жилья, и чтобы их ожидания оправдывались.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.