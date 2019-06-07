С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Россия обладает огромным потенциалом развития туризма, и вклад отрасли в экономику страны в ближайшее время может быть увеличен как минимум в два раза, сказал РИА Новости вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке Booking.com B. V. Андреа Д'Амико.

"Можно отметить огромный потенциал России в сфере туризма в плане его влияния на экономику и ВВП государства. Пока в вашей стране этот показатель составляет только 5%, а в среднем по миру он приблизился к 10%. Поэтому в России вклад туризма можно увеличить как минимум в два раза", — сказал он в ходе беседы на Петербургском экономическом форуме.

По мнению Д'Амико, для достижения этой цели, в первую очередь, нужно упростить визовый режим, чтобы привлекать как можно больше иностранных туристов.

"Кроме того, когда туристы рассматривают то или иное направление, то они должны иметь хороший выбор достопримечательностей, различных видов активности. Ещё очень важно грамотно использовать те возможности, которые нам предоставляет интернет. Сейчас очень просто с помощью смартфонов осуществлять бронирование, и можно задействовать все ресурсы всемирной сети, чтобы проанализировать разброс между спросом и предложениями. Такой подход может помочь улучшить туристический сервис", — добавил собеседник агентства.

Д'Амико обратил внимание на значительный потенциал экологического туризма, который обсуждали на ПМЭФ-2019. "В России очень много природных ресурсов, которые необходимо сохранить для будущих поколений. Но важно задействовать их таким образом, чтобы туристы смогли полноценно наслаждаться этими богатствами. Однако мы должны делать это так, чтобы не навредить этому миру и оставить его таким будущим поколениям", — пояснил он.

Кроме того, представитель Booking.com выразил мнение, что у России очень хороший потенциал в развитии делового туризма. "Сейчас многие люди предпочитают сочетать деловые поездки с отдыхом. Все больше людей выбирают такие направления, где можно не только поработать, но и исследовать регион, насладиться всеми его богатствами. Я считаю, что именно на этом нужно сосредоточить внимание россиянам. Но для этого необходимо облегчить путешествия по самой стране", — резюмировал собеседник.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.