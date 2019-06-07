С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ обсуждал свои проекты в России, проблемных вопросов не было, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам встречи.

"Жалоб на самом деле не было, в основном бизнес рассказывал о тех проектах, о том опыте, который есть у них в России, с дополнительными идеями, которые имело бы смысл учитывать в развитии разных направлений. Проблемных каких-то вопросов, таких не было", — заявил Мантуров.

По его словам, речь шла о конкретных проектах. "Что касается нас, отрасли, фармацевтика, энергетическое машиностроение, эти компании рассказывали о своём опыте, каких результатов они добились, о их желаниях продолжать дальше работать и, соответственно, чтобы учитывали идеи, например, связанные с дополнительными условиями по диагностике разных заболеваний, для того, чтобы потом приходилось меньше тратить средств на лекарственное обеспечение", — пояснил Мантуров.

При этом, по словам министра, вопрос работы в условиях санкций на встрече не обсуждался вообще, равно как и ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви.

Мантуров отметил, что сам форум стал более организованным, системным мероприятием. "Даже с точки зрения логистики, удобства. На эту площадку с удовольствием приезжают иностранные компании и коллеги из тех ведомств, которые заинтересованы. Я, например, сегодня, уже потерял счет количеству встреч и участия в панелях. С одной стороны — интенсивно, с другой стороны — успеваешь хоть накоротке обменяться мнениями со своими партнерами", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.