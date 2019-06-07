МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг финансовой устойчивости "АльфаСтрахования" до "BB+" с "ВB", прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтинга "АльфаСтрахования" отражает улучшения показателя капитала, скорректированного по риску (общий капитал поделенный на активы, взвешенные на риски — ред.), в 2018 году, стабильно высокую прибыльность компании, качество инвестиций, превосходящее показатели конкурентов, и благоприятный бизнес-профиль на внутреннем рынке", — говорится в релизе.

"Высокие прибыли в сочетании с отсутствием изъятия капитала акционерами помогли улучшить положение с капиталом в компании на фоне продолжающегося быстрого роста страховых премий", — пишет Fitch.

Чистая прибыль группы в 2018 году составила 11 миллиардов рублей, а рентабельность капитала составила 49% (против 37% в 2017 году).

Группа "Альфастрахование" — одна из крупнейших российских страховых компаний с универсальным портфелем услуг.