МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россотрудничество готовит два крупных проекта на 2020 год: первый посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, второй — 100-летию исхода Белой армии, рассказала в интервью РИА Новости глава организации Элеонора Митрофанова.

В контексте подготовки к 75-летию Победы необходимо усилить работу по противодействию фальсификации истории, сейчас организация готовит материалы по этой теме, заявила она. "Нужно проводить конференции, круглые столы", — отметила Митрофанова.

"Второе — это "Исход 2020", 100-летие исхода Белой армии. Мы называем это годом памяти и примирения. Большие программы готовятся и в Крыму, и в местах эвакуации: в Галлиполи, Бизерте, Сербии, Франции в Шанхае, то есть во многих странах", — рассказала дипломат о втором проекте следующего года.

По ее словам, в конце июля будет создан межведомственный оргкомитет для реализации этого масштабного проекта, на данный момент уже создана рабочая группа. Россотрудничество рассчитывает, что эти два проекта дадут организации возможность дополнительного финансирования.

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