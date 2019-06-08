С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Города России, не входящие в перечень моногородов, хотят присоединиться к проекту "Прошагай город", сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2019) генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Проект "Прошагай город", направленный на увеличение туристической привлекательности монопрофильных территорий, реализуется Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, РЭЦ и компанией Google.

"Мы не ожидали такого масштаба. Ставили задачу на этот год "прошагать" хотя бы 90 моногородов – это высокая планка, чтобы за три года прошагать все 317 моногородов. На сегодняшний день "прошагали" более 30", — сказала Макиева.

По ее словам, это не требует затрат, просто нужно найти неравнодушных горожан, которые хотят участвовать в проекте – нанести на Google-карту интересные места с описанием и фото. Это поможет туристу, собирающемуся в какой-то моногород самостоятельно проработать себе маршрут. При этом нужны определенные технологии: как разработать маршрут, как сделать эту "прошагайку", как сделать эту интересно, как сделать это в виде квеста.

"К нам другие города, не относящиеся к числу моногородов, обратились: расскажите, какая технология. Потому что видят эффект – это развитие туризма, рассказ о своей территории. Думаю, что с сентября мы начнем рассказывать другим городам, как это сделать", — отметила Макиева.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.