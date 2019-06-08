С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Правительство Мексики заявило о своем намерении принять делегацию российских предпринимателей, сообщила РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД латиноамериканской страны Марта Дельгадо.

"Мы устанавливаем важные связи, чтобы увидеть, сможем ли мы организовать поездку предпринимателей из России", — заявила Дельгадо.

Целью поездки было бы "сесть за стол переговоров с мексиканскими предпринимателями и обсудить возможности бизнеса". Визит российских предпринимателей может состояться уже в этом году, добавила Дельгадо.

Она заявила, что этот вопрос обсуждался на встрече с председателем Комитета предпринимателей Россия-Мексика Юрием Слюсарем.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.