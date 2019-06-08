С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Тестовая версия онлайн-платформы "Смартеки", где будут собраны лучшие практики по решению задач, обозначенных в национальных проектах, запустят к концу 2019 года, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее сообщалось, что АСИ в 2019 году запускает новый проект "Смартека" — лайфхаки для губернаторов, где будут собраны лучшие практики по решению задач, обозначенных в национальных проектах

"К концу года будет запущена бета-версия онлайн-платформы для обмена лучшими практиками", — сказала Чупшева.

Она объяснила, что оставшееся до декабря время уйдет на поиски и описание решений, которые доказали на практике свою результативность. "Для этого мы проведём серию встреч с лидерами изменений в регионах по всему спектру задач национальных проектов. Проект "полетит", если мы сформируем уже на старте базу знаний проверенных решений", — пояснила глава АСИ.

По ее словам, также необходимо провести тестирование работоспособности и удобства пользования онлайн-платформы с пилотной группой регионов, решить ряд методологических вопросов. "Чтобы запустить востребованный и полезный для людей инструмент по поиску и внедрению наилучших решений, нужно как следует подготовиться", — отметила Чупшева.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.