С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Разрабатывается экономическая составляющая проекта "Школа 2025" по оптимизации санитарных норм и требований к строительству школ, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее сообщалось, что АСИ в 2019 году рассчитывает оптимизировать санитарные нормы и требования к строительству школ, что позволит в ближайшее время ликвидировать вторую смену и сэкономить 3,5 триллиона рублей.

Чупшева напомнила, что действующие санитарно-эпидемиологические нормы и правила, строительные нормы и правила в части требований к объектам системы образования морально устарели, а отдельные нормы не менялись с 1904 года, что не обеспечивает развитие современной инфраструктуры образования. При этом, по ее данным, 50% зданий школ нуждаются в реконструкции, 16% вообще находятся в аварийном состоянии.

"Сейчас работаем в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором и Минстроем. Роспотребнадзор, например, поддержал предложение о том, что классы могут быть ориентированы на все стороны света, а не только на юг, юго-восток и восток (эти поправки в СанПин уже одобрены и проходят регистрацию в Минюсте). И что классы не обязательно проветривать, если есть современные системы вентиляции", — сказала Чупшева.

"Сейчас разрабатывается экономическая часть проекта. Считаю, что проект "Школа 2025" существенно поможет в реализации национального проекта "Образование", — добавила она.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.