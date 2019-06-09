МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Лидеры "большой двадцатки" упомянут в итоговом коммюнике встречи, что темпы роста мировой экономики в этом и следующем году, вероятно, повысятся, но присутствуют риски экономического спада в виде торговой и геополитической напряженности, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении агентства.

"Рост мировой экономики, кажется, стабилизируется, и, как ожидается, темпы роста умеренно повысятся в конце этого года и в 2020 году", — приводит агентство отрывок из проекта коммюнике.

В документе отмечается, что "однако темпы роста остаются низкими, и риски смещены в сторону снижения". "Прежде всего торговая и геополитическая напряженность усилилась. Мы продолжим работу по устранению этих рисков, и готовы принять дальнейшие действия", — сообщается в коммюнике.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляют замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.