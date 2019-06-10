МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщала, что число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 год составила с 13,2% от всего населения, министерство рассчитывает снизить это число до 6,6% в 2024 году.

"Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тысяч человек, сейчас это 12,9%", — сказала Голикова в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о том, есть ли позитивная динамика в изменении количества бедных в РФ, если сравнивать 2017 и 2018 годы.

Она также отметила, что снижение бедности в два раза — национальная цель номер один. Решение вопроса бедности, по мнению Голиковой, лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте.

Как добавила вице-премьер, сейчаc в России больше всего бедных семей в республике Тыва — 40,5%. Голикова уточнила, что в регионе очень низкий уровень занятости, при этом хорошая рождаемость, поэтому бедность распространяется в том числе на многодетные семьи. Наиболее благополучными же сейчас являются Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.