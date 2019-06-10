ТОКИО, 10 июн /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что план японского премьер-министра Синдзо Абэ из 8 пунктов к 2018 году уже показал конкретные результаты, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Что касается российско-японских отношений, то тот план сотрудничества из 8 пунктов, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2016 году, к 2018 году показал конкретные результаты. Товарооборот между двумя странами за 2018 год вырос на 17%. Реализованы проекты в различных областях: от улучшения городской среды, здравоохранения, до крупных инвестиционных проектов. В конце месяца состоится встреча на высшем уровне, поэтому очень важно сейчас сверить часы", — сказал Орешкин.

В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.