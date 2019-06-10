ТОКИО, 10 июн /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Министр цифрового развития России Константин Носков на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что сотрудничество с Японией активно развивается в отрасли почтовой связи и высокотехнологичного оборудования.

"По линии наших министерств очень активно развивается сотрудничество в области почтовой связи. Мы активно сотрудничаем с компанией Toshiba по оборудованию наших логистических центров. Но я считаю, что у нас есть большие перспективы сотрудничества в других областях. Сейчас российское правительство очень много инвестирует в цифровое развитие, в область телекоммуникаций. Пятое поколение сотовой связи потребует большого количества нового телекоммуникационного оборудования. В этой связи мы будем активно развивать телекоммуникационную отрасль России, и мы можем в этой сфере активно сотрудничать с японскими технологическими компаниями", — сказал министр.

Носков в воскресенье вместе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным принимали участие во встрече министров торговли и министров цифровой экономики стран "двадцатки". Носков отметил, что ему удалось провести ряд встреч в многостороннем и в двустороннем формате.

Глава минэкономразвития и министр цифрового развития России на следующий день после "двадцатки" проводят встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в двустороннем формате. Переговоры проводятся в преддверии саммита премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина, который состоится 29 июня в Осаке на полях встречи на высшем уровне стран "двадцатки".