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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Претензии пустили по трубе — Как стало известно "Ъ", "Роснефть" просит правительство заставить "Транснефть" уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". "Роснефть" получила претензии от "Белнефтехима" на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от "Транснефти" гарантии соответствующих выплат. В трубопроводной монополии называют это "попытками заработать на компенсациях".

— На теневой труд пролили свет — Неформальная (в том числе теневая) занятость в России относительно невелика, отличается по структуре от сопоставимых стран, не связана с сокращением занятости в промышленности и не увязана с уровнем налогообложения труда, предполагает в своей работе группа авторов Всемирного банка (ВБ). Снижение налогов на труд в обмен на повышение НДС не дало бы результатов, долгосрочный тренд на увеличение трудовой тени — проблема, не имеющая общего решения.

— "Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию" — Дмитрий Козак рассказал "Ъ", что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

— Кипр на жительство — Анонсированное зимой ужесточение кипрской программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции привело к всплеску интереса к покупке жилой недвижимости в стране на прежних условиях. Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40%, вызвав увеличение цен. В итоге изменения программы оказались косметическими, но аналитики не исключают ее полной отмены из-за недовольства местного населения.

— Административный кодекс идет под реновацию — Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вчера обнародована правительством. Документ описывает основные принципы, на которых должна базироваться новая редакция кодекса. В частности, концепция констатирует необходимость синхронизации КоАП с реформой контрольно-надзорной деятельности (КНД) — например, за счет дифференциации нарушений по степени общественной вредности. Впрочем, юристы опасаются, что реформа не будет иметь смысла без преобразований в самой судебной системе.

— "Мы ожидаем появления консорциумов крупных игроков" — Нацпроект "Цифровая экономика" предусматривает поддержку развития сквозных цифровых технологий, по каждой из них должна быть утверждена "дорожная карта". Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью "Ъ" рассказал, почему ряд карт был отправлен на доработку, и поделился планами по участию госкомпаний и крупного бизнеса в их реализации.

— В мае импорт вернулся к падению — В мае 2019-го импорт товаров из стран дальнего зарубежья (львиная доля всего ввоза товаров в РФ), несмотря на укрепление рубля (в мае на 5,4% к валютам основных торговых партнеров в сравнении с декабрем 2018 года), упал на 7,8%, свидетельствует опубликованная вчера статистика ФТС. Снижение импорта в мае произошло после его роста на 5% в апреле 2019 года. Тогда с учетом сезонности ЦМАКП фиксировал его рост второй месяц подряд после продолжительного перерыва, что давало основания предполагать возможный перелом тенденции (см. "Ъ" от 15 мая).

— Переориентация на решение внутренних проблем — Ведущий экономист Всемирного банка по РФ и основной автор "Доклада об экономике России" Апурва Сангхи в статье для "Ъ" комментирует основные положения этой работы.

— 13 лет по скидочной карте — К 13 годам колонии строгого режима приговорил Пресненский райсуд Москвы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, получившего широкую известность после того, как при обысках по его делу было изъято около 9 млрд руб. Полицейский обвинялся в получении двух особо крупных взяток и воспрепятствовании следствию.

— Генерала заметили на поджоге — Генерал-лейтенант Михаил Музраев, в течение 11 лет возглавлявший следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, а затем являвшийся советником главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, вчера был задержан по делу о покушении на главу региона Андрея Бочарова. Еще одним фигурантом скандального расследования стал местный предприниматель Владимир Зубков, которого, как и других "авторитетов", мог крышевать генерал.

— Тройка судей не признала ОПС — Приговором на сроки от 11 лет строгого режима до оправдательного закончился в понедельник в Замоскворецком райсуде Москвы процесс по так называемому делу Гайзера — о создании бывшим главой Республики Коми оргпреступного сообщества, участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги, занимаясь их отмыванием. Однако тройка судей постановила, что ОПС как такового не было, хотя преступления и совершались.

— Полковник не сдал на должность министра — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. По версии следствия, полковник собирался дать взятку в размере $6 млн за свое назначение министром внутренних дел республики.

— Глава чеченского "Мемориала" свое отбыл — Суд Шалинского городского суда Чечни в понедельник удовлетворил ходатайство главы грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении (УДО). Правозащитник был осужден на четыре года за хранение наркотиков, которые, по его словам, ему подбросили сотрудники полиции. В "Мемориале" указывают на параллели между делами Оюба Титиева, журналиста Ивана Голунова и многих других осужденных.

— Военные историки рвутся на финский фронт — Российское военно-историческое общество (РВИО) готово провести новые раскопки в урочище Сандармох, где захоронены 7,4 тыс. человек, расстрелянных в годы Большого террора 1937–1938 годов. На этом настаивает историк ПетрГУ Сергей Веригин, автор гипотезы о расстрелах в урочище финнами красноармейцев. По его словам, необходимость этого видна из заключений судмедэкспертов и криминалистов, осмотревших останки людей и предметы, найденные первой экспедицией РВИО в Сандармохе.

— Штрафы держат скорость 20 км/ч — Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений. К проверкам депутаты предлагают подключить Генпрокуратуру и Счетную палату.

— За Ивана Голунова выходят на улицу — Дело спецкорреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в торговле наркотиками, остается в центре внимания общественности. Вчера арест журналиста впервые подробно прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он сообщил, что глава государства поставлен о нем в известность. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что система расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков "дискредитирована" в глазах общества.

— Операция "Разузурпация" — В Молдавии продолжается противостояние между созданным в парламенте правящим большинством и назначенным им правительством, с одной стороны, и не желающим признавать новую власть олигархом Владимиром Плахотнюком и его окружением — с другой. Под контролем первых — здания парламента и администрации президента. Вторые разбили палатки у Дома правительства и некоторых других, расположенных в разных частях Кишинева министерств и ведомств, заблокировав доступ туда представителям новой власти.

— "Газпром" расширяется в Охотском море — В условиях моратория на выдачу участков на арктическом шельфе РФ "Газпром" расширяет присутствие на морских участках Сахалина. Как выяснил "Ъ", газовой компании выдадут лицензию на малоизученный Центрально-Пограничный участок, который входит в проект "Сахалин-6" с ресурсной базой 600 млн тонн и 190 млрд кубометров газа. По данным "Ъ", лицензия может быть интересна осваивающей месторождения "Сахалина-3" "Газпром нефти".

— Граждане берут деньгами — Выдачи кредитов наличными по итогам апреля стали рекордными с 2012 года. И это несмотря на то, что Банк России неоднократно предпринимал попытки охладить рынок, повышая надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Эксперты считают, что такая ситуация может побудить регулятора к очередному ужесточению норматива еще до конца текущего года.

— "Платон" высаживают из автобуса — Законопроект Минтранса, предполагающий подключение к системе "Платон" пассажирских автобусов и грузового транспорта, не нашел поддержки в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет". НП ГЛОНАСС увидело в нем атаку на уже существующий рынок аппаратуры спутниковой навигации (АСН), а также риски дополнительных расходов со стороны государства и предпринимателей.

— АСВ увеличило выплаты ЦБ — Агентство по страхованию вкладов (АСВ), задолжавшее ЦБ сотни миллиардов рублей, планирует рассчитаться по кредитам в 2022 году. Отчет агентства за первый квартал показывает рост поступлений в Фонд страхования вкладов при одновременном снижении расходов на выплату страхового возмещения клиентам банков с отозванной лицензией. Однако даже это улучшение ситуации, по оценке экспертов, вряд ли позволит АСВ рассчитаться по кредитам ЦБ ранее 2024 года.

— Доллар укрепил золото — Суммарные активы фондов, инвестирующих в золото, обновили десятинедельный максимум, приблизившись к отметке 2,24 тыс. тонн. Рост интереса к драгоценному металлу происходит на фоне вовлечения в торговые споры с США новых стран, а также готовности ФРС оказать поддержку американской экономике. В случае сохранения геополитических рисков и мягких действий со стороны американского регулятора котировки золота имеют шансы подняться до $1500 за тройскую унцию.

— В истории вписывают акционеров — Крупнейшие участники рынка бюро кредитных историй (БКИ) оказались в непростой ситуации. Анонсированный недавно законопроект о введении квалифицированных БКИ дает им шанс на расширение бизнеса, но требует изменений акционерной структуры. Доля каждого из собственников квалифицированного БКИ не сможет превышать 25%, тогда как у трех лидеров рынка есть контролирующие акционеры.

— Аудиторы пошли навстречу друг другу — Две оставшиеся на рынке саморегулируемые аудиторские организации приняли решение об объединении, так как не могут больше искусственно поддерживать завышенные критерии по численности требования закона. Планируется, что переход в единую СРО будет завершен до конца года и будет максимально комфортным для участников рынка.

— Порожняком за угольком — ОАО РЖД предлагает снизить тариф на порожний пробег полувагонов на расстояниях до 2,4 тыс. км на 12%, но повысить на 15% на более дальних перевозках. По оценкам операторов, это даст монополии порядка 5 млрд руб. дополнительных доходов, часть из которых пойдет на предоставление скидки в 5% на порожний пробег для участников электронной торговой площадки (ЭТП) ОАО РЖД.

— "Газели" буксуют без господдержки — Спрос на легкие коммерческие автомобили (LCV) в мае продолжил сокращаться: продажи упали на 20%, что вдвое выше темпов апреля. Более длинные майские праздники привели к снижению деловой активности, причем дилеры ожидают, что это окажет влияние и на результат июня. В основном участники рынка настроены пессимистично и ожидают, что по итогам 2019 года сегмент упадет как из-за сокращения господдержки, так и из-за негативных тенденций в экономике.

— Воронеж взяли под крыло — Холдинг "Новапорт" Романа Троценко расширяется не только в Средней Азии, но и в России. Под контроль ООО "Профи", которое на рынке связывают с группой AEON Романа Троценко, перешел аэропорт Воронежа: новый владелец выкупил его управляющую компанию "Авиакапитал-Сервис" у ФК "Аксиома" экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева. Актив оценивается в 1,5–3 млрд руб., инвестор также построит новый терминал стоимостью около 4 млрд руб.

— "Ростелеком" примет объекты — По данным "Ъ", подключение к проводному интернету социально значимых объектов в первых 14 регионах России обойдется государству в 2,75 млрд руб., что более чем в два раза меньше начальной цены в конкурсах. В большинстве регионов проводить интернет будет "Ростелеком", по одному получат "МегаФон" и костромской оператор "Связь-Энерго". Снижение цены неудивительно: операторы еще смогут заработать на этих контрактах, считают эксперты.

— AliExpress загрузит самолеты — Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель. Скорость доставки остается главной проблемой трансграничной торговли, констатируют эксперты.

— В "Джинсовой симфонии" появилась новая тема — Управляющая британской маркой одежды Superdry Surya Group нашла способ увеличить долю бренда в России. Группа договорилась о покупке контрольного пакета Jeans Symphony, который оценивает в 600 млн руб. Аудитории двух сетей пересекаются, что обещает синергический эффект. Но Jeans Symphony может оказаться проблемным активом: компания сокращает торговые площади и ассортимент.

— Иностранцы не отпускают рыбу — Рыболовная компания "Тайфун", ранее принадлежавшая украинскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге, смогла доказать в суде отсутствие контроля иностранного инвестора. Это может стать первым шагом для возвращения связанным с предпринимателем компаниям квот на вылов более 2 тыс. тонн рыбы и 200 тонн краба, стоимость которых оценивается до 5 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Интернет-холдинг Rambler Group расплатился с долгами — Rambler Group полностью погасил свой долг перед "Трастом", он составлял 3,3 млрд руб., сообщил "Ведомостям" председатель правления банка Александр Соколов. Были погашены и тело долга, и проценты, без дисконта, уточнил он и добавил, что расчет произошел в мае. Гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян подтвердил "Ведомостям", что компания погасила долг перед "Трастом", но детали комментировать не стал.

— Суд не признал экс-губернатора Гайзера организатором преступного сообщества — Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приговорил бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб., сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорсуда. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, пункты "а" и "б" ч. 4 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). При этом по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) Гайзер оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

— Новый Кодекс об административных правонарушениях привяжут к контрольно-надзорной реформе — Правительство в понедельник опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поручение заняться подготовкой этого документа премьер Дмитрий Медведев дал в марте, поскольку идущая сейчас реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) невозможна без корректировки КоАПа. Межведомственную рабочую группу возглавил вице-премьер Константин Чуйченко, он же координирует реформу КНД.

— Россияне согласны дать паспорта жителям самопровозглашенных республик — "Левада-центр" предоставил "Ведомостям" данные опроса, по которым 70% россиян поддержали предложение президента Владимира Путина в упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Против – всего 22% респондентов.

— Минфин предупредил о риске роста потребительского кредитования — Расходы на погашение и обслуживание кредитов увеличиваются, что мешает росту реальных доходов населения. Сокращение теневого сектора и рост потребительского кредитования – факторы, которые негативно влияют на реальные располагаемые доходы населения, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

— ОЭСР раскрыла новые подробности автоматического обмена налоговой информацией — Почти 10 лет назад – в январе 2010 г. – страны G20 договорились: эра банковской тайны закончилась. Их предсказания сбываются – более 90 стран с 2018 г. обменялись информацией о 47 млн счетов, на которых бизнесмены хранят около 4,9 трлн евро. Такие данные впервые раскрыла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на прошлой неделе.

— Исполнительный вице-президент группы PSA: "Мы планируем удвоить производство в Калуге" — Группа PSA производит автомобили в России с 2010 г. Сначала это были легковые машины, теперь еще и легкие коммерческие автомобили. Машины выпускаются в режиме полного цикла: сварка, окраска, сборка – в Калуге на совместном c Mitsubishi заводе "ПСМА рус". Он способен производить до 125 000 автомобилей в год, под PSA зарезервировано 70% мощностей (пропорционально доле в СП). Но из-за невысоких продаж в стране они сильно недозагружены.

— ВЭБ.РФ может потерять универмаг "Цветной" в центре Москвы — Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом "Цветной", следует из сообщения электронной площадки Российского аукционного дома. Из документации следует, что в лот также входит договор залога долей в этих фирмах ("Центральный рынок – Столичные гастрономы", "Цветной централ маркет") и их оборудование. Аукцион пройдет 24 июня.

— Более половины парка российских авиакомпаний в группе риска — Росавиация зимой – весной этого года начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах. Об этом рассказали "Ведомостям" два близких к Минтрансу человека и сотрудники пяти авиакомпаний.

— "Росинтер" запускает альтернативу фастфуду — Первое заведение Life Bowl открылось в ТРЦ Columbus в Москве, проект работает в тестовом режиме, рассказал "Ведомостям" Сергей Зайцев, президент "Росинтер ресторантс холдинг". По его словам, компания видит серьезный тренд в сторону здорового питания на российском рынке общепита. "Для нас это в первую очередь стартап и возможность протестировать рынок на готовность к появлению новой концепции.

— ММК проведет цифровую трансформацию бизнеса — В 2019 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова планирует реализовать 25 проектов в сфере цифровизации. В 2020 г. компания начнет выполнять пятилетнюю стратегию цифровизации, которую производитель стали разработает до конца года совместно с Deloitte. "ММК сформирует портфель проектов, определит финансирование. Компания должна четко понимать, какие технологии и какие проекты необходимы для цифровизации ключевых бизнес-процессов", – сказал "Ведомостям" директор "ММК-информсервиса" Вадим Феоктистов.

— Нефть может подешеветь до $30 без продления сделки ОПЕК+ — Баррель нефти Brent может опуститься ниже $40 и даже до $30, если соглашение об ограничении добычи не будет продлено (так называемая сделка ОПЕК+), заявил первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов, а министр энергетики Александр Новак не исключил такого сценария, передает "Интерфакс".

— Более 1,1 млн прав на дома и участки зарегистрировано по "дачной амнистии" в Московской области — Для домовладений со статусом ИЖС действие дачной амнистии (так называют упрощенный порядок регистрации) прекратилось в августе 2018 г., для садовых домов – 1 марта 2019 г. Недавно в Думу был внесен законопроект, предлагающий возобновить дачную амнистию и продлить ее действие до 1 марта 2022 г.

— Крупные девелоперы за 101-й километр не спешат — Примыкающие к МКАД территории Московской области уже неплохо освоены девелоперами и покупателями, как и среднее Подмосковье. Города дальше чем 30–40 км от МКАД развиваются медленнее, крупные застройщики начали выходить туда только 2–3 года назад.

— Спальным районам Москвы обещано благоустройство — Москвичам из спальных районов не хватает мест для проведения досуга, за культурными развлечениями приходится ездить в центр. Для создания разнообразной среды во всем городе без исключения недостаточно обычного благоустройства, необходимо строительство недостающих объектов – так объясняют в мэрии разработку проекта "Мой район" вслед за "Моей улицей" (по этой программе благоустраивали улицы в основном в центральной части города).

— Жизнь 60 млн российских дачников изменил 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества — В этом году жизнь 60 млн российских дачников изменил 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд. Власти посчитали, что старый, принятый еще 20 лет назад, безнадежно устарел и не отражает нынешние реалии жизни садоводов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Марш-бросок в историю — 12 июня 1999 года батальон российских миротворцев под командованием полковника ВДВ Сергея Павлова, совершив 600-километровый рейд по территории Боснии и Югославии, овладел аэродромом "Слатина" в косовской Приштине, чем поверг в шок представителей блока НАТО.

— Клевое место — С 2021 года в России полностью запретят брать плату за рыбалку на открытых водоемах, но предоставлять услуги на берегу будет возможно. Об этом "РГ" рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

— Ипотека под один процент — В Белгородской области объявили о беспрецедентных мерах поддержки молодых семьей. Желающим переехать в заброшенные села и построить там дом будет выдан кредит в три миллиона рублей всего под один процент на 15 лет.

— Центробанк смягчился — После более чем годового перерыва ЦБ вернется к снижению ключевой ставки. По мнению экспертов, такое решение назрело на фоне тормозящей инфляции и вялого роста экономики. Подробности — в материале "РГ".

— Входите — закрыто — Хозяин переделанной квартиры не имеет права не пустить с проверкой представителей управляющей компании, которая отвечает за дом. Такое решение вынес Верховный суд РФ после изучения спора в Подмосковье.

— Услышать и помочь — В 2018 году к уполномоченному по правам человека поступило 38 650 обращений, заявила Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным. Они обсудили проблемы с получением гражданства и обманутых дольщиков.

— Диагноз будет быстрым — Первый этап диспансеризации взрослых людей должен проходить за один рабочий день, говорится в проекте приказа Минздрава. Именно на этом этапе у людей выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний.

— МГУ, прием! — Четыре новых направления появятся в МГУ со следующего учебного года. В их числе медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.

— Баррель поддержали словом — Соглашение 24 стран о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) может быть продлено на предстоящей в июле встрече министров энергетики. В противном случае на фоне нестабильной экономической обстановки в мире рынок ждет перепроизводство сырья, высокие скачки цен и, как следствие, их вероятное падение вдвое.

— Эффект холодного душа — Эксперт оценила планы Минстроя реже отключать горячую воду. Горячую воду могут начать отключать один раз в два года. Уже существующий московский опыт хотят распространить и на другие регионы.

— Хаос по расписанию — В ближайшие несколько лет мировые отношения ждут беспорядок и хаос. При этом перемены в обществах разных государств повергают их правительства в состояние повышенной нервозности. Об этом шла речь на V "Примаковских чтениях" в Москве.

— Бонд в помощь — Министерство финансов начнет выпускать "народные облигации" с новыми условиями в конце текущего месяца. В ведомстве пообещали, что модифицированные бонды можно будет приобрести не только без комиссии, но и удаленно, без визита в банк.

— Шеф далеко не отпускает — Большинство предприятий, у которых в штате нет дистанционных сотрудников, не планируют в ближайшие 3 года вводить удаленный формат работы. С чем это связано и что мешает развитию дистанционной занятости в России, выясняла корреспондент "РГ".

— Образ врага — Знак времени — значительное обострение политической борьбы, по крайней мере в Западном мире, к которому вполне (в этом контексте) можно отнести и Россию. Борьба по линиям Россия — НАТО (ЕС); традиционные партии — и новые популисты (крайне правые и крайне левые) внутри ЕС; республиканцы ("трамписты") — демократы ("трампофобы") в США; торговые войны.

— Сервис на высоте — "Аэрофлот" второй год подряд победил сразу в трех номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".

— Тайна миллиардов не раскрыта — Суд приговорил полковника полиции Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере почти 118 миллионов рублей. Была доказана его вина по факту получения двух крупных взяток и воспрепятствованию правосудия.

— Юристы предлагают четко определить правила цифровых финансовых активов — Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при московском отделении Ассоциации юристов России направила в Госдуму заключение на законопроекты "О цифровых финансовых активах" и "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" ("О краудфандинге").

— Контроль один на всех — Системы мониторинга унифицируют для стран ЕАЭС. Сейчас для потенциально опасных объектов в России создается сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения.

— Опубликована концепция нового КоАП — 10 июня правительство России опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Одна из резонансных новостей: предлагается распространить 50-процентную скидку при своевременной уплате административного штрафа не только на штрафы ГАИ, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых, например, грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан.

— Снова — толпой на одного — Следствие просит арестовать шестерых задержанных по подозрению в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. По сообщению представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, "в ночь с 7 на 8 июня потерпевший, находясь с девушкой на мосту в одном из парков на юго-западе Москвы, сделал замечание компании мужчин, которые выражались в общественном месте грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к гражданам".

— Виновен по делу — Бывший глава Республики Коми получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф размером 160 млн рублей. Он признан виновным по нескольким статьям: коррупции и создании преступной группы.

— Бриллиантовая троица — СКР завел дело на профессиональных воров драгоценных камней. 10 июня Следственный комитет РФ объявил о поимке преступной группы, занимавшейся хищением и сбытом высококачественного алмазного сырья.

— Маневры под присмотром — НАТО начинает масштабные учения на Балтике — Baltoрs-2019. Вблизи российских границ 44 корабля и две подводные лодки, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тысячи военнослужащих альянса отработают тактику проведения десантных высадок, борьбу с надводными и подводными силами вероятного противника, а также операции по противовоздушной обороне.

— Манят в "страну мечты" — Хотя Конституционный суд Украины не сказал своего веского слова по поводу законности назначенных президентом Владимиром Зеленским на 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду, большинство политических партий ждать вердикта не стали и ускоренными темпами утвердили списки кандидатов на депутатские мандаты.

— Пекин готовит ответ — Комментируя недавние рекомендации госсекретаря США Майка Помпео европейским странам не сотрудничать с Huawei, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал применение Америкой всей своей мощи для давления на китайскую компанию "позорными и аморальными действиями для крупной державы".

— Ядерный торг зашел в тупик — Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас прилетел в Иран впервые за все время пребывания на этом посту. Более того, это первый визит немецкого федерального министра в Исламскую Республику за последние два с половиной года.

— Свист вне закона — В столице Мексики вступил в силу закон, запрещающий отпускать неуместные комплименты и подсвистывать женщинам на улицах. Теперь за "похотливый свист", именно так переводится прописанное в тексте закона правонарушение, суд может назначить до 36 часов ареста или 18 часов общественных работ.

— Закрытый кабинет — 10 июня в Кишиневе состоялось первое заседание нового молдавского правительства во главе с Майей Санду. Заседание прошло в здании парламента, поскольку правительственный комплекс в Кишиневе оцепила молдавская полиция, начальник которой отказался подчиняться новому кабинету министров.

— Собакам на заметку — Администрация Вероны ввела высокие штрафы за негуманное отношение к собакам. Впредь оставление собак в течение нескольких часов либо дней на балконе, под лестницей, во дворе, в сельской местности, а также в заброшенных помещениях обойдется их владельцам от 25 до 500 евро.

— Штрафной просмотр — Разделить Интернет на белую и черную зону предложил глава Минюста Александр Коновалов. За посещение черной, или опасной, зоны он предложил вводить административные наказания.

— Штампом не вышел — Суд заставил миграционную службу выплатить компенсацию за ошибку в паспорте. Суд в Свердловской области обязал выплатить компенсацию из казны женщине, которая из-за ошибки миграционной службы не смогла улететь с сыном за границу.

— Дальше в лес — больше дел — Федеральное агентство лесного хозяйства России проводит дополнительную проверку в Иркутской области. Она связана с уголовными делами в сфере лесопользования, которые сейчас расследуют в регионе.

— Брал квадратами — На два месяца под арест взят заместитель мэра Якутска Василий Гоголев. Чиновника подозревают в получении взятки "квадратными метрами". По версии следствия, Гоголев за мзду разрешил одной из компаний увеличить этажность строящегося дома с 13 до 16 этажей.

— Свинцовый аргумент — В Нерюнгринском районе Якутии 60-летний местный житель, вооружившись дробовиком 12-го калибра, расправился с соседями по даче. Три человека убиты, пожилая женщина получила огнестрельные ранения.

— Лето выставило счет — Этим летом эксперты предсказывают, появление интересных вакансий, повышение цен на овощи и неожиданные скидки на квартиры. На что еще стоит обратить внимание в ближайшие месяцы, узнали корреспонденты "РГ".

— Дорожают только овощи — С приходом лета молочные продукты, фрукты и ягоды становятся все более выгодными для семейного бюджета, чего нельзя сказать про овощи. Эксперты отмечают, что до осени цены на них могут значительно вырасти.

— Дома загорать дешевле — Поток туристов на российский Юг в этом году по сравнению с прошлым вырастет на 10-15 процентов, прогнозируют эксперты. Сказались территориальная доступность отечественных курортов, привлекательные цены и туры.

— Открыт сезон поиска работы — Лето — не самое лучшее время для поиска работы. Так принято считать. Однако в некоторых случаях летние месяцы становятся настоящим шансом для соискателей. Всеобщая убежденность в том, что работу летом не найти, приносит пользу, поскольку существенно уменьшается число претендентов на вакансию.

— Туши мангал — В российском законодательстве существуют тысячи всевозможных штрафов, но некоторые из них имеют сезонный характер. За что же могут оштрафовать летом? За костры для сжигания мусора на участках, за пал сухой травы. Штрафы для граждан за нарушение требований пожарной безопасности могут достигать 4 тысяч рублей, а для юрлиц — до 400 тысяч.

— В августе ловите скидки — Лето традиционно является периодом спада на рынке недвижимости — россияне откладывают покупку квартир на осень. Однако девелоперы ждать не готовы. Поэтому летом, в августе особенно, можно рассчитывать на предоставление скидки.

— Банки затихнут до осени — Банки начали вводить первые летние акции по вкладам и кредитам. Но сезонных предложений будет не очень много, считает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

— Погнали волну — Выбирая лауреатов Государственной премии РФ в области науки и технологий 2018 года, жюри попало в "десятку". Все победители — это элита не только российской, но и мировой науки. Ими стали Владислав Пустовойт, Валерий Митрофанов и Ефим Хазанов.

— Когда женщина права — Татьяна Москалькова представила президенту ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ, который публикует "РГ". Наш корреспондент встретился с Татьяной Москальковой накануне, чтобы обсудить всего лишь одну из тем доклада. Мы выбрали защиту прав женщин.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Охлаждение до минус 16 — Потребительская уверенность россиян в первом квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила минус 16 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия". Наибольшее снижение наблюдается у молодежи в возрасте до 30 лет — в 5,5 раза. Ухудшились за год и настроения граждан в части оценки собственного благополучия. Эксперты уверены, что ключевым образом на ожидания россиян повлияли пенсионная реформа и налоговые изменения.

— "Если будет нужно, мы начнем выводить людей на улицы" — Лидер Молдавии Игорь Додон не исключает, что сформированная недавно коалиция Партии социалистов (ПСРМ) и блока Acum может досрочно прекратить свое существование. Об этом президент рассказал в интервью "Известиям", подчеркнув: одна из задач сложившегося альянса — освободить государственные институты от влияния молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, возглавляющего Демократическую партию Молдавии (ДПМ).

— Трубка не зовет — "Яндекс.Телефон" так и не занял свою нишу на отечественном рынке смартфонов. Почти за пять месяцев — с момента старта продаж в декабре и по апрель 2019-го — в российской рознице было продано чуть больше 1 тыс. таких аппаратов. Это следует из закрытого отчета компании — партнера нескольких производителей электроники. Для сравнения: только за апрель китайская Xiaomi реализовала в России более 162 тысяч смартфонов. В целом продажи аппаратов под российскими брендами в сравнении с международными невелики, отмечают эксперты.

— Защита Москальковой — Генпрокуратура должна продолжить контроль над предварительным следствием по делу журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом по итогам встречи с Владимиром Путиным заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. Она выразила обеспокоенность применением силы к задержанному со стороны правоохранительных органов, отметив, что этот факт требует отдельного служебного расследования.

— Ненастоящий полковник — Дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко завершилось неожиданным образом. Суд оправдал его по эпизоду получения $800 тыс., не признав весомыми доводы следствия. Учитывая этот факт, офицера приговорили к 13 годам строгого режима, а не 15,5, как требовало гособвинение, а также лишили звания. При этом значительно — с 494,9 млн до 117 млн рублей — снижена и сумма штрафа, который предстоит уплатить Дмитрию Захарченко. Адвокаты экс-полицейского и вовсе уверены в невиновности своего клиента и намерены обжаловать решение суда.

— "Пытки в ярославской колонии — не единичный случай" — Домашний арест, выбранный в качестве меры пресечения журналисту Ивану Голунову, "положит начало действиям, направленным на поиск объективности и справедливости в его деле". Об этом "Известиям" заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В понедельник омбудсмен представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад. А накануне она рассказала "Известиям" о снижении числа оправдательных приговоров и росте количества жалоб на необоснованное привлечение к уголовной ответственности — по данным Генпрокуратуры, в 2018 году выявлено более 1,43 млн нарушений на этапе предварительного расследования.

— Обещанного два года ждут — Уже на этой неделе две основные гуманитарные организации, допущенные к работе в КНДР, — Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) — получат $8 млн от правительства Южной Кореи. Об этом "Известиям" рассказали в министерстве по делам объединения республики. Деньги на закупку продовольствия и медикаментов для женщин и детей были обещаны Сеулом еще в 2017 году, но ввиду политических препон выделение помощи до нынешнего момента оставалось под вопросом.

— Долгое лето – В мае-июне продажи мороженого выросли в полтора раза. Это произошло потому, что в нынешнем году слишком рано установилась теплая погода, пояснил "Известиям" представитель оператора фискальных данных "Платформа ОФД". В "Магните" добавили, что в этой сети продажи сезонной группы товаров — прохладительных напитков, воды и мороженого — выросли на 25%. Жара в перспективе может не увеличить, а уменьшить общую выручку магазинов: в это время покупатели обычно не так активно берут горячительные напитки — от чая и кофе до крепкого алкоголя, отмечают эксперты.

— Балтийский пациент — Альфа-банк успешно завершил финансовое оздоровление банка "Балтийский", констатировало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В результате процедуры санатор получил 60% клиентов "Балтийского", 41 отделение на Северо-Западе и банкоматную сеть. Это один из немногих примеров удачной санации, согласились опрошенные "Известиями" эксперты. В большинстве случаев она заканчивалась потерей устойчивости обоих банков — как спасателя, так и спасаемого.

— Стратегическое сближение — Общий объем жидких углеводородов, подпавших под односторонние ограничения со стороны США, достиг рекордного уровня — около трети мировых запасов. Такие данные привел глава "Роснефти" Игорь Сечин. Америка масштабно использует энергетику как политическое оружие. Это в целом соответствует выбранной США стратегии "экономического эгоизма", на чем подробно остановился президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ. В этой ситуации идет укрепление российско-китайских отношений.

— Голосовой отбор — Через Единую биометрическую систему (ЕБС) можно будет оформить не только банковские продукты, но и государственные услуги. Также ее действие планируют распространить на сферы телемедицины и образования. Об этом "Известиям" рассказали в "Ростелекоме", который выступает оператором системы. В Центробанке отметили, что интерес к сдаче биометрии со стороны населения растет. В банках это подтвердили, однако добавили, что количество людей, сдавших слепки своего голоса и лица, всё же невелико.

— На свободу в День полиции — Осужденные за драки футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не ждут ничего особенного от рассмотрения их апелляционных жалоб, которое 13 июня пройдет в Мосгорсуде. Спортсмены уже готовятся к переезду из СИЗО в колонию. Об этом "Известиям" сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, навестивший арестантов в изоляторе. По подсчетам футболистов, один из них может выйти на свободу уже 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел.

— Папой сможет — В России разрабатывают первый в мире препарат, который способен победить причину мужского бесплодия. В его состав входят продукты жизнедеятельности стволовых клеток. Ученые из МГУ уже провели первые испытания методики на крысах и выяснили: такие инъекции увеличивают количество жизнеспособных сперматозоидов за счет создания благоприятной среды для их выработки. Лекарство может помочь стать отцами тем, у кого не вырабатываются мужские половые клетки, наблюдаются низкое количество сперматозоидов, снижение их подвижности или нарушение нормального строения.

— Травяные наноспоры — Российские пациенты смогут лечиться препаратами из лекарственных растений так же эффективно, как и синтетическими дорогостоящими лекарствами. Такую возможность им даст совместная разработка ученых из Курчатовского института и ФГБНУ "ВИЛАР". Они создали новую форму доставки веществ растительного происхождения в организм — в микроскопических контейнерах.

— Двум головам лучше — В новом препарате для лечения алкогольной зависимости используют компонент уже широко применяемого лекарства от эпилепсии. Фармакологические исследования, которые сибирские ученые в последние годы проводили совместно со специалистами-психиатрами, показали, что противосудорожный препарат также облегчает абстинентный синдром и снижает склонность к употреблению спиртного.

РБК daily

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— Вадим Шумков решил присоседиться — Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свой регион с Тюменской областью, рассказали источники РБК. С этой идеей Шумков, которому предстоит избираться на первый срок, обратился в Кремль.

— "Слуга народа" собрал компанию — Основные украинские партии утвердили предвыборные списки. И хотя президентская партия "Слуга народа" лидирует по рейтингам с большим отрывом, это не значит, что она возьмет большинство мест в Раде.

— Кабинет против кабинета — В Молдавии продолжают работать два правительства, не признающие друг друга, а президент предупредил о возможной дестабилизации ситуации в стране. Кто останется у власти — разбирался РБК.

— Пенсия достанет всюду — Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС — это предусматривает соглашение о пенсионном обеспечении в союзе, которое готовится к подписанию. Сейчас мигранты делают отчисления в ПФР, но пенсий не получают.

— Более половины россиян не тянут свои кредиты — Российские семьи чрезмерно закредитованы: по оценке Всемирного банка, около 60% испытывают трудности с погашением долгов перед банками и МФО. Почти трети не стоит выдавать кредит уже сейчас.

— Беспилотники разбегаются по регионам — Правительство готовится расширить географию тестирования беспилотных авто на обычных дорогах с двух до десяти регионов. Это позволит разработчикам технологии совершенствовать ее, но главное препятствие — сложная процедура сертификации — пока сохраняется.

— На жилье у монастыря поставлен крест — Вместо элитного жилого дома в Хамовниках будет построен музей русской православной церкви и Новодевичьего монастыря. "Медстройинвест", нынешний собственник участка, получит от столичных властей территориальную компенсацию.

— Реорганизация "Газпрома" добралась до самых недр — "Газпром" создает новую структуру "Газпром недра", которая будет отвечать за всю геологоразведку почти на 80 млрд руб в год. Ее возглавит экс-куратор добычи Всеволод Черепанов. "Газпром" решил выделить геологоразведку в отдельную структуру — "Газпром недра", сообщили два источника РБК, близких к монополии.

— Жизнь после заказа — Задача диверсификации ОПК — одна из основных, стоящих перед промышленностью. Ее актуальность подчеркивается плановым сокращением объемов закупок в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Если в 2017 году доля расходов бюджета на оборонные нужды составляла 3,1%, то в 2020 году этот показатель запланирован на уровне 2,5%.