МАХАЧКАЛА, 11 июн — ПРАЙМ. Тушение пожара на танкере в махачкалинском порту, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, затруднено из-за высокой температуры, рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС по Дагестану Мартин Мамаев.

"Сложность тушения пожара состоит в том, что внутри (машинного отделения — ред.) пока высокая температура и сам процесс тушения из-за этого проходит медленно", — сказал Мамаев.

Ранее он отметил, что МЧС пока затрудняется назвать причины взрыва газа на танкере, ведётся следствие.

Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошел взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству", компания уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).