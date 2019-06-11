МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-мае текущего года выросло на 0,9% в годовом выражении и составило 75,1 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Годом ранее профицит составлял 74,4 миллиарда долларов.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле выросло на 1,69% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 66 миллиардов долларов.

По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли РФ в апреле снизилось на 8,6% в годовом выражении и составило 13,705 миллиарда долларов. Объем экспорта в апреле в годовом выражении снизился на 0,9% — до 35,66 миллиарда долларов, импорта — вырос на 4,7%, до 21,95 миллиарда долларов.