ВЛАДИВОСТОК, 13 июн /ПРАЙМ/. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что к 2020 году в лесной и сельскохозяйственной отраслях региона будут работать только приморцы.

На ПМЭФ-2019 было подписано соглашение с китайской стороной о создании молочного кластера в Приморье. Кожемяко уточнил, что в основном там будут работать приморцы, кроме ряда должностей типа наладчиков оборудования.

"Работать (в кластере) будут приморцы. Я запретил выдачу квот (на работу иностранным) механизаторам и другим людям в лесной, сельскохозяйственной отрасли… Остатки прошлых лет, которые были утверждены, они допользуются (квотами). Но я думаю, что в 2019 году мы уже будем отчетливо видеть, что осталось, чтобы в 2020 году полностью искоренить", — сказал Кожемяко журналистам.