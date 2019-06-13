ВЛАДИВОСТОК, 13 июн /ПРАЙМ/. Стивидоры Приморья могут перепрофилироваться на перегрузку контейнеров и рыбы, если не перейдут на закрытую перевалку угля, сообщил журналистам глава региона Олег Кожемяко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Ранее Кожемяко заявил, что работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году, остановят.

"Сегодня у портовиков есть возможность перестроить свою работу – у тех, кто не хочет переходить на закрытый способ перевалки угля", — сказал Кожемяко.

Он отметил, что сегодня есть потребность в увеличении объемов контейнерных перевозок и рыбы.

"У нас сегодня потребность в контейнерных перевозках. Мы с коллегами из Японии встречались — с губернаторами, с предпринимателями. Необходимо увеличение объема перевалки контейнеров. Поэтому вполне площадки могут быть использованы для этого. У нас нет рыбного порта", — сказал губернатор.

По его словам, тем не менее, власти будут добиваться перехода на закрытую перевалку угля к 2020 году у всех местных стивидоров.

"Есть поручение президента России, в котором четко сформулировано, что к 2020 году стивидорные компании, находящиеся в городской черте, должны перейти на закрытую перевалку. Поэтому мы, следуя этому пункту, добиваемся того, чтобы это поручение было выполнено. И я уверен, добьемся этого", — добавил Кожемяко.