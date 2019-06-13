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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Жилье оплатят в отсрочку – Переход застройщиков на новую систему финансирования, ожидание которого было главным фактором развития строительного бизнеса с начала года, может быть отложен. В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля. В результате по старым правилам в России может быть достроено до 85% домов.

— Губернаторам переставляют оценку — Белый дом неожиданно получил новый рычаг влияния на регионы. Рабочая группа президиума Совета по нацпроектам, которая будет оценивать достижение или недостижение губернаторами показателей эффективности (KPI) и их корректировку, де-факто будет созываться правительством, ее главой стал первый вице-премьер Антон Силуанов, а ответственность за коммуникации с регионами по этому вопросу возложена на министра экономики Максима Орешкина. В решении вопросов о достижении регионами национальных целей также будет участвовать мэр Москвы Сергей Собянин

— "На компанию не жалуюсь, у нас тут много интересных людей" — В среду, 12 июня, в Москве прошел "Марш за свободу Ивана Голунова". Заявленное организаторами главное требование было выполнено еще накануне мероприятия, но несколько тысяч человек все же вышли на несогласованный марш. Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. "Ъ" спросил участников акции, почему им оказалось недостаточно освобождения журналиста.

— Проморекорд — Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты. По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ"

— Технологии на страже уикенда — Технологический прогресс может сократить рабочую неделю до четырех дней, предположил выступивший на сессии Международной организации труда (МОТ) глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Такое решение могло бы поднять производительность труда, но, по словам премьера, "тема еще не проработана" — так что скорого введения четырехдневки ждать не стоит. Пока же в перечне трендов глобального рынка труда — роботизация, заставляющая переобучать работников, и рост нагрузки на системы социального страхования из-за общего старения кадров.

— Жалобы бизнеса взяли на экспертизу — Бизнес-омбудсмен Борис Титов получит новую площадку для обсуждения барьеров, мешающих развитию предпринимательства. По итогам его майского доклада Владимиру Путину правительству поручено сформировать на базе Аналитического центра (АЦ) межведомственную рабочую группу для решения системных проблем бизнеса — с участием представителей экономического блока Белого дома и администрации президента и, по всей видимости, без привлечения силовых ведомств

— Генерал СКР попал в ФСБ — Лефортовский суд Москвы арестовал до 10 августа генерал-лейтенанта Михаила Музраева, одиннадцать лет возглавлявшего Волгоградское областное управление Следственного комитета России (СКР), а затем работавшего советником главы ведомства Александра Бастрыкина. Господин Музраев подозревается в теракте, речь идет о попытке покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Это первый случай, когда следователю столь высокого ранга инкриминируется такое тяжкое преступление. Защита считает все подозрения в адрес генерала абсолютно беспочвенными и настаивает, что он стал жертвой оговора.

— Приверженца ИГ выявил тесть — В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) начался процесс по уголовному делу 32-летнего жителя Астраханской области Василия Власенко, который обвиняется в подготовке теракта. По версии следствия, Власенко, приняв ислам и став приверженцем запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), намеревался в закрытом городе Знаменск подорвать военнослужащих, а затем уехать к боевикам в Сирию. Его планам помешал тесть, сообщивший чекистам о хранении зятем боеприпасов. В ходе предварительного следствия Власенко заключил досудебное соглашение, признав вину. Однако в суде он отказался от прежних показаний, заявив, что следователи применяли к нему незаконное физическое и психологическое воздействие и поэтому он согласился с обвинением.

— Бывших дагестанских чиновников судят без претензий — Как стало известно "Ъ", на процессе по делу бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых обвиняют в присвоении и растрате 41 млн бюджетных рублей, представитель дагестанской дирекции единого государственного заказчика-застройщика, признанной потерпевшей стороной, заявил, что эта организация не имеет материальных претензий к подсудимым и не будет предъявлять им гражданский иск. Защита экс-чиновников считает, что подобная позиция потерпевших по делу свидетельствует о невиновности подсудимых. Адвокаты также потребовали рассекретить свидетелей, на показаниях которых основывается обвинение. В этом суд защите отказал, зато удовлетворил ходатайство гособвинителя, закрыв процесс.

— Евгений Урлашов хочет равенства перед зарядкой — Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятки в колонии строгого режима №2 (ИК-2) в Рыбинске, несколько дней не принимал пищу из-за конфликта с другими заключенными. По словам его представителя Светланы Ефимовой, противостояние длится с апреля, и господин Урлашов исчерпал все остальные аргументы для его разрешения. Региональный омбудсмен Сергей Бабуркин заверил, что руководство ИК-2 пытается урегулировать ситуацию, хотя в управлении ФСИН по Ярославской области утверждают, что ничего не знают о конфликте.

— К анализам водителей добавят слюну — ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения. Вводится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки. Таким образом, к привычным основаниям дунуть в алкометр — запах алкоголя, нетвердая походка, несвязная речь и неадекватное поведение — прибавится еще одно. При этом впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека (впоследствии, впрочем, у него все равно возьмут мочу на анализ).

— Детский отдых станет еще организованнее — В МВД предлагают расширить организованный отдых, создавая профильные смены, где дети смогут познакомиться с работой сотрудников полиции, а также напоминают о мероприятиях "Юнармии" и военно-полевых сборах. Со своей стороны госпожа Кузнецова считает необходимым разработать Федеральную целевую программу по организации отдыха и оздоровлению детей.

— Сандармох теряет статус и границы — Власти Карелии просят понизить охранный статус кладбища жертв политических репрессий "Сандармох", где захоронены около 7,6 тыс. убитых в годы Большого террора. Новый статус "достопримечательное место" позволяет вести на территории земляные работы и строительство. Эксперты указывают, что смена статуса возможна только после экспертизы. В "Мемориале" отмечают тенденцию понижения статуса памятных мест в регионах и считают ее тревожной, хотя добавляют, что если власти хотят защитить захоронения жертв политрепрессий, то инструменты для этого у них есть.

— "Им нужно уйти сейчас, потому что позже будет еще хуже для них" — Правившая ранее Молдавией Демократическая партия, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком, блокирует доступ членов нового кабинета министров страны в главное здание правительства и другие госучреждения. Действия демократов спровоцировали серьезный кризис, в который оказались вовлечены Россия, Евросоюз и США. Специальный корреспондент "Ъ" встретился в Кишиневе с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду, назначенной 8 июня премьер-министром республики, и поговорил с ней о том, как новые власти собираются вернуть контроль над государственными институтами и намерены ли они выводить на улицу своих сторонников.

— В Молдавии установлен режим ожидания — Новая молдавская власть, закрепившаяся в парламенте 8 июня, не может приступить к работе в главном здании правительства. Его, как и другие учреждения, контролирует Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, продолжающая считать властью себя. Демократы, чье правление признали оконченным Россия и Евросоюз, теперь пытаются заручиться поддержкой США. Чтобы ее добиться, их правительство приняло решение о переносе посольства Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

— Особо тяжкие перемещения — Правительство обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка. Также перевозчиков будут уведомлять о совершенном нарушении через СМС, а местонахождение пунктов весогабаритного контроля могут обозначить на общедоступных геоинформационных ресурсах (Yandex, Google и пр.). Автоперевозчики приветствуют эти меры, но отмечают, что есть еще масса вопросов о работе рамок, и, в частности, предлагают ввести ответственность их операторов за точность измерения.

— Перевозчики делятся зерном — Автоперевозчики придумали, как решить проблему перегруза при перевозке зерна. Как стало известно "Ъ", они предложили президенту РФ Владимиру Путину предусмотреть возможность взыскивать ущерб за порчу дорог не только с транспортных компаний, но и с владельцев груза. Фактически перевозчики перекладывают издержки на клиентов, что может привести к росту расходов на логистику и негативно сказаться на заработке аграриев, предупреждают эксперты.

— Готовность против платежа — Правительство может отменить для компаний—бункеровщиков топлива обязанность платить государственной "Морспасслужбе" только лишь за ее готовность ликвидировать возможные разливы нефтепродуктов. Сейчас такая плата по отрасли достигает 2 млрд руб. в год. Бункеровщики подчеркивают, что сейчас "Морспасслужба" за эти деньги фактически ничего не делает, а если разлив и происходит, то его ликвидацию нужно оплачивать отдельно.

— Долговую нагрузку вписали в риски — ЦБ определился с уровнем надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН). В случае если ПДН заемщика-физлица будет превышать 50% от его дохода, при выдаче ему кредитов банки должны будут учитывать их с повышенными коэффициентами риска при расчете достаточности капитала. Регулятор рассчитывает, что это сможет демотивировать кредитные организации выдавать ссуды гражданам с высокой долговой нагрузкой. Эксперты же полагают, что это полностью проблему не решит, но повысит процентную ставку для таких заемщиков.

— Рейтинги давят на "Капиталъ" — Управляющие компании из группы компаний (ГК) "Капиталъ Управление активами" в последние дни потеряли самые высокие рейтинги от "Эксперт РА". Сокращение вознаграждения на фоне сжатия бизнеса, низкая рентабельность оказали влияние на оценку агентства. Участники рынка считают, что компании потребуется значительная перестройка бизнеса. В группе временем принятия стратегических решений называют август-сентябрь и не исключают варианта, при котором будет сдана часть лицензий.

— Топ-переходная кампания — Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы "Будущее". В начале месяца на должность главы "Телеком-Союза" вышла Светлана Касина, занимавшая пост исполнительного директора крупнейшего НПФ. Однако только усилением команды решить все накопившиеся в фондах "Будущего" проблемы не получится. Бенефициар фондов готов к финансовым вливаниям, однако решение о суммах и сроках пока не принято.

— На хлор не хватает реагентов — Загрязнение нефти хлоридами в трубопроводе "Дружба" выявило серьезные проблемы в системе контроля качества идущей на экспорт нефти. Правительство поручило перейти на ежедневный контроль хлоридов в сдаваемой нефти, но, как выяснил "Ъ", не все нефтекомпании могут сразу это сделать. Главная причина — отсутствие необходимых объемов реагентов. Эксперты считают, что это решаемая проблема, но подходить к обеспечению безопасности нужно более системно, создав банк качества нефти.

— Таймырский уголь отбивается от экспорта — Арктическая горная компания (АГК) Дмитрия Босова будет оспаривать решение Арбитражного суда Московской области, который оштрафовал ее на 600 млн руб. за незаконную добычу угля на Таймыре. В АГК не отрицают, что вели добычу в рамках отбора крупных технологических проб, но не согласны с обвинениями в экспорте угля. Юристы говорят, что факт незаконной добычи будет крайне сложно опровергнуть, однако у Росприроднадзора нет достаточных доказательств того, что добытый уголь шел на экспорт.

— Российским вертолетам облегчают взлет — Белый дом пытается снизить конечную стоимость российских гражданских вертолетов "Ансат" и Ка-226Т, на которых используются западные двигатели производства Pratt & Whitney и Safran. Правительство предложило обнулить таможенные пошлины при ввозе иностранных вертолетных двигателей на территорию Евразийского экономического союза. Создать их российские аналоги удастся не ранее чем через шесть лет.

— Готовность против платежа — Правительство может отменить для компаний—бункеровщиков топлива обязанность платить государственной "Морспасслужбе" только лишь за ее готовность ликвидировать возможные разливы нефтепродуктов. Сейчас такая плата по отрасли достигает 2 млрд руб. в год. Бункеровщики подчеркивают, что сейчас "Морспасслужба" за эти деньги фактически ничего не делает, а если разлив и происходит, то его ликвидацию нужно оплачивать отдельно.

— Astra Linux поставят на смартфоны — В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux. Это будут промышленные устройства, заинтересовать которыми предполагается в том числе силовые органы и крупный бизнес. Это маленький сегмент, но в госсекторе есть спрос на мобильные решения без санкционных рисков, уверены участники рынка.

— Mail.ru Group и "Ростелеком" оцифруют школу — Mail.ru Group и "Ростелеком" планируют создать совместное предприятие в сфере школьного образования. Партнеры хотят разрабатывать цифровые продукты, включая дневники и коммуникационные сервисы. Выход компании на прибыльность зависит от того, кто будет оплачивать цифровизацию в рамках ее бизнес-модели, рассуждают участники рынка.

— ЛПУ потратились на рак — Стратегия государства по борьбе с онкологическими заболеваниями вызвала рост расходов госучреждений на эти лекарства. По итогам первого квартала 2019 года лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) увеличили закупки этих лекарств на 70,5%, до 13,9 млрд руб., что привело к сокращению трат на препараты для лечения других заболеваний. Ситуация оказалась выгодна российской ГК "Биокад", которой удалось нарастить отгрузки для госучреждений на 84%, до 3,1 млрд руб.

— Генпрокуратура работает по учебникам — Генпрокуратура поддержала претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к Минпросвещения по поводу перечня школьных учебников. Жалобы на него поступили от входящей в "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник", считающей, что рост доли группы "Просвещение" фактически ликвидирует конкуренцию на рынке. В самом Минпросвещения настаивают, что все дело в качестве учебников.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Какой сигнал послала власть обществу, освободив Ивана Голунова — Власти ждали лишь результатов экспертизы ДНК, которая показала, что никаких следов Голунова на изъятых в его квартире вещах не оказалось. По словам собеседников "Ведомостей", близких к администрации президента, в принятии решения по судьбе Голунова также участвовал первый замруководителя администрации Алексей Громов. Собеседник "Ведомостей" в мэрии подтвердил факт встречи с Муратовым и Венедиктовым. В пресс-службе мэрии отказались от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил вчера вечером на вопрос "Ведомостей".

— Политический кризис в Молдавии может лишить власти "хозяина страны" Плахотнюка — В Молдавии продолжается политический кризис, связанный с формированием новой правящей коалиции из Партии социалистов (ПСРМ) президента Игоря Додона и проевропейского блока ACUM. Ей противостоят конституционный суд (КС), МВД и большая часть СМИ, выступающие на стороне Демократической партии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка, возглавлявшей правящую коалицию в предыдущем составе парламента.

— Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции — Бюджет тратит много денег на совершенствование системы закупок, но заметных изменений не происходит, констатирует Счетная палата в Отчете о мониторинге закупок за 2018 г. ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель палаты). Конкуренция почти не растет с 2014 г. и остается низкой, как и сэкономленная бюджетом сумма.

— Президент "АвтоВАЗа": "Сам сажусь за руль. Сейчас тестирую Vesta Sport" — Ив Каракатзанис подводит итоги своего первого года работы во главе "АвтоВАЗа" и рассказывает о будущем компании

— Авен пожаловался Путину на судей — Совладелец Альфа-банка Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между "Росгосстрахом" и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Об этом говорится в письме Авена, направленном Путину в апреле. На нем стоит резолюция президента: "Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю. Я.". "Ведомости" ознакомились с документом.

— "Яндекс" хочет расширить программу мотивации сотрудников до 20% капитала — Совет директоров "Яндекса" предложил акционерам расширить программу мотивации сотрудников – идея описана в опубликованных материалах к годовому собранию акционеров 27 июня. Группа компаний "Яндекс" продолжает расти и важно награждать сотрудников участием в капитале, чтобы привлекать и удерживать таланты, объясняется в повестке собрания. До конца года программа охватит около половины сотрудников компании, рассчитывает ее представитель Илья Грабовский. Претендовать на вознаграждения могут все сотрудники, должностные лица, советники, консультанты, члены совета директоров "Яндекса" и его "дочек".

— ЦБ затруднит банкам кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой – Каждый десятый кредит приходится на людей, тратящих на платежи по долгам более 80% доходов — С 1 октября при выдаче кредита физлицу более чем на 10 000 руб. банк будет обязан рассчитать долговую нагрузку заемщика. Этот показатель определяется как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу за последний год.

— Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво — Введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво при отсутствии лицензирования розничных продаж этого товара нецелесообразно. Такая позиция замминистра финансов Ильи Трунина отражена в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по совершенствованию регулирования алкогольного рынка, состоявшегося в конце апреля. "Ведомости" ознакомились с копией документа; достоверность его содержания подтвердили несколько участников встречи – свои экземпляры они получили на прошлой неделе.

— Ритейлер X5 открыл первый обновленный "Перекресток" — Крупнейший в России продовольственный ритейлер X5 Retail Group открыл в Москве на Таллинской улице первый пилотный супермаркет "Перекресток" с элементами новой концепции. Обновленный магазин "аккумулировал большую часть нововведений, которые станут основой нового концепта "Перекрестка", сообщила компания. X5 стремится развивать "эмоциональные" супермаркеты, отвечающие запросу покупателей на частую покупку свежих продуктов и готовой кулинарии.

— Доля возобновляемой энергетики в России не превысит 1% — В 2022–2024 гг. в России будут введены три последние электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью 84,95 МВт, отобранные для строительства по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют энергетикам возврат инвестиций с доходностью 12%). Результаты отбора сообщил во вторник Совет рынка, регулирующий рынок электроэнергии и мощности.

— Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании — Utair c осени прошлого года ведет с 11 банками переговоры о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб., по ним авиакомпания допустила дефолты. Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании "Ютэйр – вертолетные услуги" (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов. Об этом "Ведомостям" рассказали три банкира.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Стоп! — Виновного в аварии водителя, автомобиль которого при этом не получил повреждений, а сам он уехал с места происшествия, могут привлечь к ответственности. Такое положение содержится в проекте постановления Пленума Верховного суда.

— Город рядом — Столица сильна социальной поддержкой горожан: здесь самый низкий порог для оказания помощи при оплате ЖКХ, а пенсионеры получают надбавку к пенсии. Как городу это удается, "РГ" рассказал министр правительства Москвы Владимир Петросян.

— Если все согласны — В России упрощается порядок регистрации сделок для участников долевой собственности. Соответствующий закон вступает в силу 31 июля. Поправки отменяют обязательное нотариальное удостоверение в некоторых случаях.

— Что сегодня на обед?— Мэрия Сургута с 1 июля переходит на школьное питание. Кормить чиновников будет тот же комбинат, который поставляет еду в школы города. Что побудило сотрудников администрации пойти на такой шаг — в материале "РГ".

— Стаж без границ — Трудовые мигранты из стран ЕАЭС будут получать пенсию в той стране, в которой они работали и платили отчисления. Соответствующее соглашение о пенсионном обеспечении планируют подписать страны-участницы Союза уже этой осенью.

— Миссия и мастерство — В День России в Кремле прошло чествование лауреатов Государственной премии РФ за достижения в сфере культуры и науки. Награду из рук президента Владимира Путина получили 11 человек. Среди лауреатов — обозреватель "РГ", писатель и литературный критик Павел Басинский.

— Азиатское турне — Накануне саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин 13 июня проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам помощника президента Юрия Ушакова, она стоит первой в рабочем графике президента и очень важна для России.

— Стимул для бизнеса — Президент России Владимир Путин обсудил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым вопросы развития механизма специнвестконтрактов. Глава государства также не исключил своего визита в Екатеринбург на форум ИННОПРОМ, где пройдет индустриальный саммит GMIS-2019.

— Дисков.net — Лицензионные диски уходят в прошлое, основным источником распространения контента стал интернет. В связи с этим, Совет Федерации одобрил закон об отмене лицензирования изготовления экземпляров компакт-дисков.

— Дело остается на контроле — Журналист Иван Голунов свободен — резонансное дело официально прекращено, все подозрения с него сняты. Правоохранительная система на реальном примере показала, что она прозрачна и открыта, а государство доказало, что не собирается покрывать кого-либо.

— Меньше да лучше — Мировая экономика в будущем может перейти к четырехдневной рабочей неделе, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место", — считает председатель правительства.

— Деньги с места — Гарантии по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением ее штата, предложили закрепить. Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия.

— Гонки по правилам и без — Россия ждет от США конкретных ответов на предложения по всему спектру вопросов стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на "Примаковских чтениях".

— Штрихи к ценам — Затраты одного предприятия на введение маркировки пищевых продуктов могут составить миллионы евро. Как ожидают эксперты, эти расходы производители вынуждены будут переложить на покупателей.

— Коды берут свое — Сбербанк запустил новый сервис, по которому любой человек может получить наличный денежный перевод через банкоматы банка. Отправить деньги можно в любой момент через мобильный банк.

— Забить пробку — Резонансный случай отравления известного продюсера Бари Алибасова средством для прочистки труб вскрыл серьезную проблему — упаковка опасных бытовых химикатов может представлять угрозу жизни человека. И правила ее оформления надо менять.

— Банкет для буренки — Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор. Служба также предлагает использовать пищевые отходы в качестве источников энергии и выступает за запрет пластиковых пакетов.

— Без срока давности — В Вологодской области преступнику, которого правоохранительные органы искали в течение 10 лет, суд вынес приговор. Преступление было совершено еще в начале лета 2009 года в поселке Суды Череповецкого района. Подробности — в материале "РГ".

— Ставка на счет — Застройщики, столкнувшиеся с трудностями при переходе на новую модель финансирования с эскроу-счетами, смогут получить беспроцентный кредит. Такие поправки внесут в законодательство о долевом строительстве.

— Метры не ждут — Владельцы жилой недвижимости смогут продавать ее без уплаты налога уже через три года, а не через пять лет, как сейчас, при условии, что это жилье единственное. Такие поправки в Госдуму внесло правительство РФ.

— Томос не той системы — Идеолог раскола в украинском православии Филарет заявил, что не признает томос об автокефалии ПЦУ. При новом президенте он требует пересмотра ранее взятых обязательств и анонсирует очередной раскол, на этот раз против Константинопольского патриарха.

— Беженцы ждут — Миграционное соглашение Трампа с Мексикой может провалиться. Ни США, ни Мексика до сих пор не предложили детального плана того, как будет реализована стратегия борьбы с миграцией.

— Алина да Полины — Немецкий журнал Wunderweib опубликовал топ-5 самых красивых русских имен. По словам автора, Россия — это очаровательная страна, поэтому нет ничего удивительного в том, что русские имена благозвучны.

— Фейс-урок — В одной из школ Нижнего Новгорода успешно завершился полугодовой эксперимент по внедрению системы распознавания лиц. Теперь чиновники намерены распространить этот опыт на все школы города. Подробности проекта — в материале "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток — Впервые на Дальнем Востоке появились "реактивные" танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады. "Восьмидесятки" благодаря своим техническим особенностям хорошо подходят для эксплуатации на Дальнем Востоке. Раньше Т-80 стояли только на вооружении частей и соединений в европейской части страны.

— Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор — В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В проект документа, с которым ознакомились "Известия", инициатива уже внесена. В случае ее одобрения повышение тарифов может составить порядка 5%.

— СИЗО красоты: Арашуков и Магомедов попросили машинку для стрижки — Уже месяц арестанты СИЗО "Лефортово", среди которых совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и отец бывшего сенатора Арашукова Рауль не могут постричься. Наголо заключенных не бреют, но парикмахера своего там нет. А обвиненный в шпионаже американец Пол Уилан начал учить русский язык, поскольку ни членам ОНК, ни консулам не разрешают общаться с ним на английском. Об этих и других деталях быта лефортовских сидельцев "Известиям" рассказал член ОНК Александр Ионов.

— Пост закупки: к военным поставкам допустят лишь проверенные фирмы — Минобороны вводит новые правила поставок по гособоронзаказу: они затронут контракты стоимостью более 50 млн рублей. Теперь фирмы, желающие принять участие в конкурсе или аукционе на такую или более крупную сумму, должны будут доказать, что у них уже есть опыт успешного исполнения государственных и муниципальных контрактов. В правительстве подготовлены поправки в постановление "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ и услуг…". Текст документа имеется в распоряжении "Известий" и находится на стадии межведомственных согласований и антикоррупционной экспертизы.

— Странный из тори: Борису Джонсону прочат пост премьера Британии — Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Британии Борис Джонсон с высокой долей вероятности станет новым премьер-министром страны. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты. Вслед за тем как 7 июня Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии (при этом она сохранит пост премьера, пока не изберут преемника), официальных претендентов на высший партийный пост, являющийся трамплином к креслу главы правительства, набралось 10 человек. Выбирать самого достойного из них однопартийцы Терезы Мэй будут в течение полутора месяцев.

— "Цифра" против "липы": вузы начнут выдавать электронные дипломы — К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минобрнауки.

— Беззащитный подзащитный: у Ассанджа нет полного доступа в адвокатам — Джулиан Ассанж не может в должной мере готовиться к своей защите в преддверии слушания о его экстрадиции в США. Такое мнение в разговоре с "Известиями" высказали спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, посещавший основателя WikiLeaks в мае, а также один из представителей команды его защиты Кристин Храфнссон. По их словам, у заключенного нет беспрепятственного доступа ни к своим адвокатам, ни к связанной с делом документации. Но, главное, что вызывает озабоченность его сторонников — резко ухудшающееся здоровье 47-летнего австралийца.

— Место встречи можно изменить: Сербия готова принять саммит РФ и США — Сербия готова провести на своей территории саммит РФ и США. Об этом "Известиям" заявил первый вице-премьер, глава МИД балканского государства Ивица Дачич. По его словам, Белград намерен выступить с такой инициативой, поскольку Сербия может стать мостом для налаживания отношений между Россией и Западом. Опрошенные эксперты и политики отметили, что официальная Москва по-прежнему открыта к диалогу, поэтому реализация подобных переговоров в большей мере зависит от Вашингтона. Правда, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, о встрече пока никто не говорит.

— Загнать бутылку: Минздрав поддержал идею продаж алкоголя только в спецмагазинах — Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах. "Известия" ознакомились с материалами ведомства. При этом ФАС и Минэкономразвития документ не поддержали, там считают, что новые меры могут привести к закрытию части магазинов. Перевод спиртного в специализированную розницу соответствует скандинавскому опыту борьбы с алкоголизацией населения. Правда, в странах Северной Европы такие торговые точки принадлежат государству.

— Разговор на частоту: 5G-смартфоны для России могут стать дефицитом — Российские пользователи сотовой связи пятого поколения (5G) могут столкнуться с серьезными ограничениями. Выбор смартфонов для них, скорее всего, будет весьма скудным, а доступа к международному роумингу может вообще не оказаться, прогнозируют опрошенные "Известиями" эксперты и участники рынка. Произойдет это, если операторам не выделят стандартный для большинства стран мира частотный диапазон 3,4–3,8 ГГц, занятый сегодня в России средствами спутниковой связи военного назначения. Тогда сотовым компаниям придется довольствоваться "экзотическими" частотами. И развитие сетей нового поколения замедлится — отставание может составить 3–5 лет, пояснили "Известиям" в Минкомсвязи.

— Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей — Более трети контрактов госкомпаний, заключенных в прошлом году, пропали из поля зрения общественности, следует из мониторинга госзаказа, проведенного Счетной палатой (есть у "Известий"). Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы. Прятать тендеры корпорациям разрешено законодательно: например, в закрытой форме проводятся закупки, составляющие гостайну. Делается это, чтобы защитить российские компании от необоснованных санкций западных стран, пояснили "Известиям" в ФАС.

— Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов — Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом "Известиям" рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках "антиотмывочного" закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.

— ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения — На саммите лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 13–14 июня в столице Киргизии, акцент решено сделать на экономической составляющей, дал понять "Известиям" генсек организации Владимир Норов. Это заметно и по предложениям на афганском направлении: Россия выдвинет в Бишкеке несколько конкретных инфраструктурных и энергетических проектов, которые планируется развивать в Афганистане под эгидой ШОС, рассказал "Известиям" один из российских участников встречи. В общем по итогам саммита лидеры стран — членов организации, как ожидается, одобрят свыше двух десятков документов. Тему расширения ШОС на нынешней встрече решено не затрагивать.

— Рамки в законе: на что повлияет дело Ивана Голунова — После истории с задержанием Ивана Голунова сенаторы изучат практику применения 228-й статьи УК, сообщил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Через премии к звездам: президент наградил ученых и деятелей искусства — Смысл и значение Дня России становятся всё более близкими и важными для общества, а преданность Родине заложена в "культурном, генетическом коде" соотечественников. Об этом на торжественном приеме в Кремле по случаю национального праздника заявил президент Владимир Путин. Он обозначил повышение качества жизни и благополучия как главную задачу власти. По традиции в этот же день состоялась церемония вручения Госпремий в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.

— По своему хотению: подключение к системе ИПК будет добровольным — Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным. Таким образом, авторам законопроекта об ИПК Центробанку и Минфину придется отказаться от автоподписки, на которой они настаивали. Об этом "Известиям" рассказали три источника, близких к правительству и информированных о результатах встречи главы государства с представителями заинтересованных ведомств. О том, что юридическая часть законопроекта об ИПК уже готова, в интервью "Известиям" сообщил и глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ после небольшой правки может быть внесен в Госдуму "если не в июне, то в июле".

РБК daily

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