МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп смогут переговорить "на ногах" в ходе саммита G20 в Осаке, информацией о подготовке отдельной встречи Кремль не располагает. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не знаем ничего, начата ли подготовка такой встречи у наших американских коллег. Какой-либо информации на этот счёт не было и официальных предложений о проведении такой встречи. Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить. Вот это можно пока прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности. Все остальное пока никак не инициировалось", — сказал Песков.

Саммит "большой двадцатки" в японском городе Осака пройдет 28-29 июня 2019 года.