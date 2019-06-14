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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Налет на добавленную стоимость — Российским авиакомпаниям оставили нулевой НДС на иностранные самолеты — Правительство РФ пытается стимулировать авиакомпании регистрировать импортные самолеты в российском реестре. Теперь такие борта смогут получить бессрочное право на нулевую ставку НДС.

— В Оманском заливе разгораются танкеры — Новые таинственные инциденты с морскими судами произошли у берегов Ирана — Два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям, 13 июня потерпели бедствие в Оманском заливе у побережья Ирана. В команде одного из них были 11 российских моряков.

— "РусГидро" разменивается на активы — Компания готовит крупную сделку со структурами Андрея Мельниченко — По данным "Ъ", структуры Андрея Мельниченко могут получить крупнейшую на Дальнем Востоке Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез.

— Непокарманные расходы — Кредитование школьников набирает обороты — Практика отдельных игроков по выдаче кредитных карт на крупные суммы 18-летним неработающим подросткам беспокоит банки и законодателей.

— Рублями можно не возвращать — Минфин разбирает валютный контроль по частям — Ради выполнения экспортного и цифрового нацпроектов Минфин завершает целый комплекс мер по либерализации валютного контроля.

— Профицит обретает нездоровый оттенок — Получатели бюджета не успевают тратить — Федеральный бюджет по итогам пяти месяцев этого года исполнен с профицитом в 2,7% ВПП, что заметно выше зафиксированного год назад показателя в 1,2% ВВП.

— G20 идет в обход торговых фронтов — Она готовится обсуждать ВТО, старение населения и инвестиции — Несмотря на торговый спор между США и Китаем, министры финансов и торговли стран "двадцатки" смогли согласовать ряд предложений, которые будут вынесены на обсуждение главами стран.

— Занятость разбирается в возрастах — Мониторинг рынка труда — Хотя в целом шансы найти работу на российском рынке труда с возрастом снижаются, востребованность отдельных категорий работников старше 55 лет у работодателей выше, чем всех остальных.

— ШОС поборется с "тремя силами зла" — Лидеры стран организации собираются в Бишкеке — В распоряжении "Ъ" оказался проект Бишкекской декларации, которую сегодня примут в столице Киргизии главы государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера — Финансист авиакомпании попал под домашний арест — Как стало известно "Ъ", появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании "Трансаэро". Под домашний арест заключен бывший главный бухгалтер авиаперевозчика Андрей Ковалев.

— "Здесь так не тушат" — Пожарных начальников судят за гибель восьми подчиненных — В Преображенском райсуде Москвы началось слушание уголовного дела о гибели восьми сотрудников МЧС при тушении пожара на складах в сентябре 2016 года.

— Росавтодор разгоняется до 130 км/ч — В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом — В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

— Адвокаты встали на свою защиту — Подготовлен независимый доклад о проблемах деятельности защитников — Авторы подсчитали, что за последние 20 лет в России погибли более 300 их коллег. В докладе отмечается, что с изменением ландшафта гражданского общества "адвокатская корпорация осталась едва ли не последним институтом, позволяющим себе независимость и самостоятельность".

— Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться в ходе G20 — Проблемы в российско-американских отношениях уже достаточно назрели, чтобы о них можно было поговорить — В преддверии саммита G20, который пройдет в конце июня в Осаке, президенты США и России выразили готовность возобновить диалог.

— Украинские выборы проверяют на конституционность — Противники Владимира Зеленского оспаривают законность указа о роспуске Верховной рады — Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению в закрытом режиме обращения с просьбой оценить законность первого указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.

— После катастрофы — Окончен сбор средств пострадавшим 5 мая в Шереметьево — Русфонд подвел итоги сбора пожертвований семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево 5 мая.

— Уголь отправил локомотивы в отстой — ОАО РЖД оценило свои потери от недогруза из Кузбасса — ОАО РЖД остро ощутило на себе неготовность угольщиков Кузбасса продавать уголь по низким ценам на рынки Европы при невозможности проехать на прибыльный Дальний Восток.

— Минпромторг встает за прилавок — Конфликт сетей и поставщиков вышел на новый уровень — Не сумев решить наиболее острые проблемы между собой, поставщики и торговые сети вывели их на уровень Минпромторга. В числе вопросов — штрафы, отсутствие равной ответственности за нарушения и навязывание скидок.

— "Дом.РФ" отправляют на реконструкцию — В Минстрое хотят изменить функционал жилищного института развития — Минстрой подготовил законопроект по увеличению доходов "Дом.РФ". За институтом развития хотят закрепить право на реконструкцию объектов и продажу движимого имущества, а также избавить от необходимости проводить "голландские аукционы" и развивать рынок стройматериалов.

— Торговым сетям насчитали процент — Комиссия за быстрые платежи для юрлиц не превысит 0,4% — Как стало известно "Ъ", Банк России представил участникам системы быстрых платежей (СБП) предложения по тарифам для юрлиц.

— Палладий структурно дорожает — Дефицит на рынке толкает цены вверх — В четверг цены на палладий обновили полуторамесячный максимум, поднявшись до отметки $1440 за тройскую унцию.

— "Восточный" ограничили в росте — ЦБ предписал банку не увеличивать средства и филиалы — Выданное в конце мая Банком России предписание затруднит банку "Восточный" работу с клиентами.

— Яков Голдовский добыл первую нефть — Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России — Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.

— Экспорт лома получил холодный прием — Белый дом решил его квотировать — Правительство, прислушавшись к жалобам производителей труб, решило оказать давление на индустрию заготовки лома. С 2020 года лом можно будет экспортировать только через продажи на бирже, а до этого момента вводятся экспортные квоты.

— По рунету ударят рублем — Социальным сетям и поисковикам предлагают усилить ответственность за нарушения — Власти придумали, как вынудить интернет-сервисы локализовать персональные данные россиян на территории РФ. За отказ перенести в Россию серверы компаниям будут грозить повышенные штрафы до 18 млн руб., следует из законопроекта депутатов "Единой России".

— ВЭБ.РФ отправится на курорт — Госкорпорация хочет обанкротить "Сочи Плаза" — Девелоперу отеля "Сочи Плаза", который планировалось сдать к Олимпиаде 2014 года, грозит банкротство. С соответствующим заявлением намерен обратиться ВЭБ.РФ, выделивший на строительство почти 2,5 млрд руб.

— Виртуально реальный сектор — Эксперты спрогнозировали рост на рынке VR/AR — Российский рынок промышленных решений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в 2018 году составил 1,6 млрд руб., а через четыре года он может вырасти минимум в шесть раз, прогнозируют TAdviser и "Крок".

— Xiaomi прозванивает регионы — Компания откроет 100 новых магазинов в России — Китайская Xiaomi выбрала второго партнера по развитию розничной сети в России. Открытие 100 новых монобрендовых салонов в регионах будет курировать компания "Марвел-Дистрибуция".

— Сибирская сеть затягивает владельца — Собственник ритейлера "Холидей" признан банкротом — Владелец сибирской сети "Холидей" Николай Скороходов признан банкротом по заявлению Альфа-банка из-за долга свыше 330 млн руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов — "Ведомости" узнали, кому досталось в кураторство 10 регионов — Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

— Депутаты обяжут Visa и Mastercard локализовать сервисы безопасности интернет-платежей — Это должно усилить защиту национальной платежной системы от санкций — Россия может обязать международные платежные системы передать функцию аутентификации клиентов банков для онлайн-платежей в Национальную систему платежных карт (НСПК, 100%-ная "дочка" Центробанка).

— Бесплатные адвокаты оказались слишком навязчивыми — Конституционный суд проверит нормы, не позволяющие отказываться от защитников по назначению.

— Резко уменьшилось число россиян, считающих врагами США и Украину — Людей больше интересуют цены и зарплаты, а не внешняя политика, поясняют эксперты — Все больше россиян считают ближайшими друзьями нашей страны Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан, следует из данных "Левада-центра".

— Взрывы танкеров в Оманском заливе повышают вероятность конфликта между США и Ираном — Эксперты в причастность Тегерана не верят, но напряженность в регионе растет.

— Россия может вернуться к работе в ПАСЕ уже в июне — Окончательное решение зависит от принятия ассамблеей Совета Европы резолюции о правах.

— Протекционизм развитых стран подрывает иностранные инвестиции — В России на них влияют экономические проблемы и деофшоризация — Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в мире снижаются уже три года подряд, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

— ЦБ нашел в "Восточном" плохие кредиты еще на 5 млрд рублей — Регулятор предписал досоздать резервы на эту сумму, банк требование выполнил.

— Роскомнадзор накажет иностранные компании многомиллионными штрафами — Первыми в очереди могут оказаться Twitter и Facebook.

— Мировой рынок товаров класса люкс в ближайшие годы будет расти — Это произойдет благодаря молодым покупателям из Китая и росту доли продаж в онлайне.

— Миллиардер Игорь Рыбаков откроет один из крупнейших коворкингов в России — Его сеть SOK арендовала площади в "Москва-сити".

— Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку — Это происходит накануне ожидаемого аналитиками снижения ключевой ставки.

— РЖД остановила более 400 локомотивов и может уволить 3000 человек — Так монополия реагирует на снижение перевозки угля в европейской части России.

— Как инженер-строитель из Самары создал электрический снегоход — Какие перспективы у электрических сноубайков есть в России.

— Porsche Cayenne Coupe: конкурент для бестселлера — Самый продаваемый Porsche в России – кроссовер Cayenne – получил кузов купе: автомобиль стал легче, маневреннее и быстрее.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На жильца — Наши законодатели стали все чаще успевать за быстро меняющимися реалиями — именно так можно прокомментировать внесение в нижнюю палату парламента остро востребованного сегодня законопроекта, который подготовил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Стволы без криминала — Верховный суд вычеркнул из списка огнестрельного оружия электрошокеры и травматические пистолеты — Пленум Верховного суда России подробно разъяснил, что считать огнестрельным оружием и боеприпасами.

— Временно недоступны — Банки стали чаще отказывать в операциях бизнесу и гражданам — Граждане в последнее время стали чаще жаловаться на блокировку банковских счетов, хотя раньше это касалось в основном предпринимателей.

— Дуда дорого платит за страх — Президент Польши сделал все, чтобы его страна стала мишенью для ответного удара России — Не добившись желаемого признания в Европе, не в последнюю очередь из-за своих чрезмерно раздутых амбиций, Польша решила докупить недостающее уважение и любовь к себе за океаном.

— Наплевать — Водителей будут проверять по-быстрому — Автомобилистов будут проверять в дороге на состояние опьянения с помощью экспресс-тестов. Соответствующие поправки в правила освидетельствования водителей предлагает внести МВД.

— В центре азиатского мира — Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества — В четверг Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— От Востока на Запад — Владимир Путин ответил на вопросы о ШОС, Украине и Молдове — Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы телерадиокомпании "Мир".

— Проба сканера — ЦИК провел пробное голосование на цифровом участке — В четверг в Центризбиркоме показали, как будут работать цифровые участки в Москве 8 сентября.

— Свободны — Президент уволил двух генералов МВД — Глава государства Владимир Путин удовлетворил ходатайство министра внутренних дел России Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов.

— Ставка на рубль — Кабинет министров продолжает смягчение валютного контроля — Правительство одобрило поэтапную отмену репатриации рублевой выручки экспортеров. К 2024 году от этого обязательства освободят все без исключения товары.

— Карта полетов — Дмитрий Медведев призвал не сдавать позиции в космосе — Для России возвращение лидерства в космосе — вопрос не только престижа, но и национальной безопасности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Без ответа не оставят — Госдума рассмотрит вопрос о приостановке участия России в ДРСМД — На заседании 18 июня Госдуме предстоит принять решение по поводу приостановления участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— День приезда — день отъезда — Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю.

— Поехали за работой — Работники Дальнего Востока получат деньги на переезд — Со следующего года все регионы Дальнего Востока смогут участвовать в программе стимулирования трудовой мобильности, сообщает минтруд.

— Помогут деньгами — В десять раз могут поднять выплаты тем, кто ухаживает за инвалидами — Людям, ухаживающим за инвалидами первой группы, могут повысить компенсацию до 10 тысяч рублей в месяц.

— Оттянули трубу — Трехсторонние переговоры о транзите газа через Украину переносятся на осень — Переговоры между РФ, Украиной и Еврокомиссией о поставках и транзите газа переносятся на осень — ранее ЕК рассчитывала, что сможет провести их до конца июля.

— Знакомится с делом — Суд оставил Дрыманова в СИЗО — Бывшему руководителю Главного следственного управления СК по Москве генерал-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток, Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей до 16 июля.

— Диплом закодируют — Появятся ли в вузах электронные "корочки" — Появилась информация, что уже в следующем году несколько вузов начнут выдавать выпускникам диплом в электронном виде.

— Шарика подкормят — В Петербурге увеличили финансирование приютов для животных — Некоммерческие организации, занимающиеся опекой безнадзорных животных на территории Санкт-Петербурга, в 2019 году получат финансовую поддержку из бюджета города почти на пять миллионов рублей.

— Криминал идет в IT-сферу — Прокуратура опубликовала данные о состоянии преступности — Согласно данным криминальной статистики, за которую отвечает надзорное ведомство, с января по апрель в стране было зарегистрировано 666 961 преступление.

— В походном порядке — Открывается новый маршрут по большой валдайской тропе — В июле откроется новый туристский маршрут по национальной большой валдайской тропе, рассказал зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

— С возрастом пройдет — Россия будет "стареть" медленнее других стран — К концу XXI века в России доля пожилых граждан (65+) возрастет с 17,5 до 24 процентов.

— Метро посередине — Открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово- Варшавское шоссе — Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в четверг движение по второму участку трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе в Новой Москве.

— Кто снимет отпечатки — Новый закон о судебно-экспертной деятельности может быть принят уже в этом году — Появилась информация, что многострадальный закон об экспертах и экспертизе может появиться уже до конца этого года.

— Фунт не греет — Банки стали реже предлагать вклады —- — в экзотически валютах — Ставки по вкладам в долларах и евро продолжат снижаться, а предложений депозитов в "экзотических" валютах будет становиться все меньше.

— Как прожить без Android. Рецепт Huawei — В конце мая 2019 года компания Google отказалась сотрудничать с Huawei. Это означает, что на новых смартфонах китайского производителя не будет привычных сервисов Android. Среди них — YouTube, карты, Gmail и магазин приложений Google Play.

— Судный процент — Как долго может безмятежно существовать экономика с ростовщическим процентом по кредитам населению?

— Маскарад в банке — В Москве совершено дерзкое ограбление — Дерзкое ограбление филиала одного из банков произошло на юге Москвы.

— Прощальный "звездопад" — Выбраны артисты для главного выпускного Москвы — Названы имена артистов, которые выступят на главном выпускном вечере Москвы. Праздник под девизом "Сочиняй мечты" пройдет в Парке Горького с 20 на 21 июня.

— Вопрос на миллионы — Конституционный суд Украины может отменить выборы — Объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским выборы могут быть отменены за месяц до дня голосования, и вероятность такого поворота событий не нулевая.

— Шоу стартует в Майами — Определились участники первых президентских дебатов в США — Феерия под названием "Президентская кампания-2020" в США медленно, но верно набирает обороты. На горизонте замаячили первые теледебаты кандидатов, которые пройдут 26-27 июня в Майами (штат Флорида).

— Анонимная торпеда — Кто атаковал танкеры в Оманском заливе — Сразу несколько государств оказались вовлечены в расследование инцидента в Оманском заливе, где атаке подверглись два нефтеналивных танкера.

— Фуршет и печень — Для россиян с проблемами здоровья работает бесплатная "горячая линия" — Куда звонить, если с печенью не все в порядке? Может ли медицинский фитнес войти в систему ОМС?

— Техника жеста — Гаджет поможет унять дрожь в руках — Группа молодых ученых из Томска разработала новый метод реабилитации пациентов с хроническим нарушением движения — эссенциальным тремором.

— Не в той тарелке — Сколько пластика съедает человек — Каждый год люди вдыхают, выпивают или съедают в среднем 75-120 тысяч микрочастиц пластика.

— Селфи за рулем — В УФЕ уволили водителя троллейбуса, которая делала съемку во время движения — Неподобающее поведение водителя троллейбуса заснял на свой телефон один из пассажиров маршрута № 16.

— В "Лефортово" — еще один генерал — Суд арестовал советника председателя СКР — Лефортовский районный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.

— Бандит, да не тот — Кубань взбудоражила новость о "воскресшем" лидере кущевской банды Сергее Цапке — Огромный резонанс вызвала появившаяся в Сети фотография с места ДТП в Сочи с запечатленным на ней "человеком, похожим на лидера кровавой банды из Кущевской Сергея Цапка".

— Где деньги, пристав?— В Новосибирске приставы взыскали алименты, но ребенку их не перечисляли — Десять судебных приставов-исполнителей стали ответчиками по иску женщины, которая много лет не получала алименты — беспрецедентный судебный процесс начался в Центральном районном суде Новосибирска.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Игра в танкер — Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль — Отныне все танкеры, следующие через Ормуз, будут снабжены дополнительной охраной, в регионе введут усиленное морское патрулирование, чтобы не допустить повторения провокации

— Декрет о детях — В России хотят ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком — У россиянок должна быть возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

— Деньги на ветер — Пенсии собираются вложить в "зеленую" энергетику — Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей "Роснано" обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

— Всемирный подкоп — Торговая война США и КНР вдвое замедлит рост экономики РФ — Рост российской экономики в 2019–2020 годах может замедлиться примерно в два раза по сравнению с прогнозами официальных ведомств —до 0,7–0,8%, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства АКРА/

— ШОС энтузиастов — Лидеры России и Индии закрепили курс на сотрудничество — Первый день саммита лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по большей части был посвящен двусторонним встречам между съехавшимися в Бишкек главами государств.

— Гордость и предупреждение — Сербия готова ввести войска в Косово — Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.

— Последний стик моды — Импорт девайсов для курения подскочил вдвое — Системы нагревания табака и доставки никотина (айкосы и электронные сигареты) стремительно распространяются в России. По данным Минсельхоза, их импорт в 2018 году подскочил вдвое — до 1,8 млн устройств.

— Между нами, "юриками" — СБП заработает для В2В-переводов — Система быстрых платежей Центробанка (СБП) заработает между юридическими лицами.

— Газовая акция — Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса — Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства.

— Столовый прибор — Беспроводная зарядка станет в сто раз мощнее — Беспроводной стол-подзарядка российского производства, над которым сейчас работают ученые, будет способен питать одновременно около десяти гаджетов: телефонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.

— Цифровой обмен — К российским электросетям подключат зарубежный опыт — Цифровая трансформация электросетевого комплекса России пройдет в тесной кооперации с партнерами из Франции, Германии и Китая. Соответствующие соглашения были подписаны компанией "Россети" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Верховный суд семь раз отрежет — Будут ликвидированы 10% российских партий — На этой неделе могут быть ликвидированы семь российских партий, в том числе "Альянс зеленых", "За женщин России" и три партии, связанные с Андреем Богдановым. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила ликвидацию трети российских партий.

— ООН нарастила американские инвестиции — Вложения США в экономику России оказались в 13 раз больше, чем считает ЦБ — Инвестиции США в российскую экономику на самом деле намного больше, чем следует из статистики Банка России. Подразделение ООН впервые подсчитало, что реальные американские вложения в Россию превышают данные ЦБ почти в 13 раз.

— Борис Джонсон близок к поиску выхода — Бывший мэр Лондона лидирует в борьбе за оставленное Терезой Мэй место главы консервативной партии — Британские консерваторы провели первый раунд выборов нового лидера партии. Больше всего голосов получил Борис Джонсон, в прошлом министр иностранных дел и мэр Лондона, — он считается фаворитом в борьбе за пост премьер-министра.

— Доллар достают из запасов — Доля американской валюты в международных резервах упала до минимума за 20 лет — Доля доллара в мировых валютных резервах в 2018 году упала до минимума с образования Европейского валютного союза, сообщил ЕЦБ. Россия—в лидерах по отказу от американской валюты в резервах.

— Китайский рынок прогнется под "Роснано" — Корпорация Анатолия Чубайса нашла инвесторов для перезапуска своего проекта гибких дисплеев — "Роснано" возобновит проект по производству гибких устройств Plastic Logic. Для этого компания привлекла крупного международного игрока и рассчитывает выйти на рынок за счет китайских потребителей. В России пока спроса на такие устройства нет.

— Монополия с надломом — Почему ФАС проверяет сделку по продаже "ТМК Чермет" — ФАС проверит сделку по продаже металлоломной компании Дмитрия Пумпянского на предмет создания монополии. Чтобы не допустить роста цен на лом, правительство введет квоты на его экспорт, а с 2020 года запустит торги на бирже.

— Сбербанк скопировал QR-код — Зачем крупнейшая кредитная организация создает клон сервиса ЦБ — Сбербанк разрабатывает сервис оплаты в магазинах через QR-код, в котором смогут принять участие другие банки. Такая возможность будет и в Системе быстрых платежей ЦБ.

— Психологическую помощь выставили на продажи — Как выходец с Украины создал платформу, составляющую портрет личности клиента — Платформа Datasine поднимает продажи, вычисляя, кому из клиентов показывать в рассылках фото котиков, а кому—одинокого человека с книжкой.