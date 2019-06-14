Добавлен комментарий компании "Савушкин продукт" (четвертый и шестой абзацы).

МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Компания Danone Россия, российское представительство французской компании-производителя молочной продукции, подала иск к белорусской компании "Савушкин продукт", сумма исковых требований оценивается в 88,218 миллиона рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

"Компания Danone Россия подала иск, так как в 2018 году компания "Савушкин продукт" изменила дизайн своего продукта "Оптималь" в сторону сходства с дизайнами линейки "Активиа". Компания Danone Россия считает, что измененный дизайн молочной продукции "Оптималь" является переработкой дизайнов "Активиа". По нашему мнению, такая переработка нарушает авторские права Danone Россия на дизайны "Активиа", — сказали в пресс-службе.

Иск зарегистрирован 11 июня 2019 года, дата его рассмотрения пока не назначена.

"Торговая марка "Оптималь" разработана, зарегистрирована и выведена на рынок в феврале 2013 года. Редизайн ее упаковки мы осуществили ещё в ноябре 2017 года. Дизайн разработало для нас российское агентство, гарантирующее оригинальность своей работы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Савушкин продукт". В настоящее время компания не получила официального уведомления о подаче в ее адрес искового заявления в суд, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе Danone Россия сообщили, что компания неоднократно направляла в "Савушкин продукт" письма-претензии о том, что считает свои права нарушенными, и просила изменить дизайны "Оптималь", однако ни на одно письмо компания "Савушкин продукт" не отреагировала. "Компания Danone Россия затрачивает колоссальные средства на разработку дизайнов и продвижение своих продуктов, поэтому не готова мириться со столь очевидными случаями нарушения авторских прав и намерена отстаивать свои авторские права в суде", — сказал представитель компании.

В пресс-службе "Савушкин продукт" заявили, что компания является ответственным производителем, который добросовестно относится к своим продуктам и уважает интересы конкурентов.