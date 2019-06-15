МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Роскомнадзор разъясняет, что, согласно общим правилам, за задержку отправления пассажира, за задержку отправления самолета или опоздание прибытия самолета перевозчик уплачивает пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или опоздание произошли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Уточняется, что в случае изменения расписания перевозчик должен проинформировать пассажиров об этом любым доступным способом.

Роскомнадзор также напоминает, что в случае перерыва, задержки, отмены, изменения маршрута по вине перевозчика, он обязан предоставить пассажирам в пунктах отправления и в промежуточных пунктах ряд услуг.

"Предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время, доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы, организация хранения багажа", — говорится в сообщении.