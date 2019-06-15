БЕЙРУТ, 15 июн — ПРАЙМ. Ливан знает о желании Сирии на определение морских границ и Россия может выступить в этом посредником, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.

"Мы располагаем информацией о том, что Сирия хочет распределить морские границы с Ливаном. Россия находится в этом регионе и конкретно на этих границах. И она имеет свои экономические интересы в этом", — сказал Бусааб.

Министр обороны пояснил, что российская компания "Новатэк" выиграла тендер наряду с другими нефтяными компаниями на разработку и добычу нефти и газа в территориальных водах Ливана, эта же компания имеет долю в блоках, расположенных в территориальных водах Сирии.

"Исходя из этого, у этой компании есть интерес в разграничении морских границ и исходя из этого Россия может сыграть положительную роль в данном процессе", — сказал Бусааб.