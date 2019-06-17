МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России, сообщает пресс-служба правительства.

"Семнадцатого июня Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие: министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Максим Акимов и Юрий Борисов, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, министр транспорта Евгений Дитрих и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Кроме того, в заседании примет участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.