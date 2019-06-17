МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Агентство экономической информации "Прайм" запускает спецпроект, в котором участники юбилейного, 20-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", составляемого Ассоциацией менеджеров, поделятся мнениями о том, какие профессии будут востребованы через 10-20 лет, какие изменения происходят в их профессиональной сфере и какие навыки станут ключевыми в скором будущем.

"Уже третий год подряд мы совместно с Ассоциацией менеджеров и при поддержке МИА "Россия сегодня" проводим опрос среди топ-менеджеров. В этом году ключевой темой проекта стала трансформация профессиональной сферы. Нам интересно было узнать мнения экспертов о том, с какими вызовами приходится сталкиваться управленцам, к чему стоит готовиться", — отметил председатель совета директоров АЭИ "Прайм" Олег Ананьев.

"Мы рады, что ведущие менеджеры страны смогут поделиться с широкой аудиторией "Прайм" своим видением развития управленческих профессий в России", — добавил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

"Прайм" будет знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров". Короткие интервью с ними под рубрикой "Профессиональная трансформация — взгляд изнутри" будут публиковаться на странице проекта с июня по сентябрь 2019 года.

МИА "Россия сегодня" традиционно выступает генеральным информационным партнером Рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "Прайм" — стратегическим партнером.

Ассоциация менеджеров - одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

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